Sleepmaxxing: cos'è e quali sono i benefici?

Cos’è lo sleepmaxxing?

Non sono poche le persone che ogni notte faticano a dormire. Per far fronte a questo disagio che porta con sé molte difficoltà nelle ore diurne e può generare problemi di salute fisica e mentale, esistono diverse tecniche. Una di queste è lo sleepmaxxing, il cui obiettivo è massimizzare sia la quantità sia la qualità del sonno.

Per riuscirci sarebbe necessario non solo aumentare le ore di riposo se quelle che ci si concedono sono insufficienti al proprio fabbisogno, ma anche mettere in pratica alcune strategie che possano rendere il riposo il più confortevole possibile e quindi in grado di rigenerare davvero.