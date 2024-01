Sistema Limbico: Cos'è? Anatomia e Funzioni

In genere, con l'espressione lobo limbico , i neurologi intendono un complesso di aree e strutture nervose costituite da sostanza grigia, che comprende anche l'ippocampo e l'amigdala. In questa sede, tuttavia, considerata l'importanza dell'ippocampo e dell'amigdala, si è pensato di citare quest'ultimo a parte e di descrivere il lobo limbico come l'insieme di aree cerebrali, poste sulla faccia mediale di ciascun emisfero, che include:

L'ippocampo comprende aree cerebrali molto importanti, come per esempio la circonvoluzione dentata .

Un nucleo nervoso è un aggregato di corpi di neuroni aventi un identico ruolo ; in altri termini, è un insieme di cellule nervose altamente specializzate, addette tutte a una stessa funzione. È importante segnalare che il concetto di nucleo nervoso è totalmente diverso dal concetto di nucleo cellulare: quest'ultimo è la sede del DNA di una cellula ed è presente in tutte le cellule dell'organismo umano, tranne globuli rossi , piastrine e squame cornee della pelle .

Funzione

A cosa serve il Sistema Limbico?

Shutterstock

Con le sue componenti, il sistema limbico è coinvolto nelle reazioni emotive, nelle risposte comportamentali, nella memoria a breve e lungo termine, nell'apprendimento e nell'olfatto.

Ma non è tutto; studi scientifici hanno evidenziato, infatti, che il sistema limbico partecipa anche al controllo dei movimenti intenzionali, alla percezione del tempo, all'istinto di sopravvivenza, al senso di gratificazione che deriva dal raggiungimento di un obiettivo, al processo decisionale finalizzato a una data ricompensa ("meccanismo della motivazione e della ricompensa"), al piacere e all'attenzione.

Nei prossime sezioni di questo capitolo, l'articolo propone un riassunto delle funzioni associate alle singole componenti del sistema limbico.

Funzioni dell’Amigdala

L'amigdala è la componente del sistema limbico che presiede a:

La formazione di ricordi associati ad aventi emotivi . Per esempio, è grazie all'amigdala che l'essere umano ricorda i traumi infantili e i momenti di sofferenza vissuti nel passato;

. Per esempio, è grazie all'amigdala che l'essere umano ricorda i traumi infantili e i momenti di sofferenza vissuti nel passato; Il consolidamento della paura , ossia il processo di apprendimento che permette all'essere umano, in seguito a ripetute esperienze, di imparare a temere qualcosa. Questa funzione collega l'amigdala all'istinto di sopravvivenza.

, ossia il processo di apprendimento che permette all'essere umano, in seguito a ripetute esperienze, di imparare a temere qualcosa. Questa funzione collega l'amigdala all'istinto di sopravvivenza. L'elaborazione delle emozioni, come rabbia, piacere, tristezza, paura, aggressività, senso d'ansia ecc.

Funzioni dell’Ippocampo

L'ippocampo è la componente del sistema limbico implicata in processi come: il consolidamento delle informazioni provenienti dalla memoria a breve e a lungo termine, l'elaborazione delle mappe spaziali, la memoria spaziale e l'apprendimento di nuove informazioni e movimenti.

Pare, inoltre, che l'ippocampo abbia un ruolo chiave nell'associazione dei ricordi ai vari sensi (per esempio, sarebbe responsabile di associazione come quella tra il Natale e il profumo del pan di zenzero).

Funzioni dell’Ipotalamo

Come elemento del sistema limbico, l'ipotalamo partecipa alla memoria, all'apprendimento e alla risposta agli stimoli olfattivi; inoltre, controlla i cosiddetti comportamenti motivati, come per esempio i comportamenti difensivi.

È doveroso ricordare che l'ipotalamo è protagonista anche al di fuori del sistema limbico con funzioni fondamentali alla vita, come il mantenimento dell'omeostasi corporea (es: regolazione della temperatura del corpo, regolazione dell'appetito e del senso di sazietà ecc.) e la stimolazione dell'ipofisi.

Per approfondire le funzioni dell'ipotalamo, si consiglia l'articolo dedicato presente qui.

Funzioni del Lobo Limbico

Il lobo limbico è protagonista di varie funzioni:

Regola le risposte endocrine alle emozioni (quindi è coinvolte nelle reazioni emotive);

Controlla la formazione di ricordi associati ad eventi emotivi;

Controlla l'associazione di un evento emotivo ricorrente o del passato a una determinata esperienza sensoriale;

Concorre alla memoria e all'apprendimento;

Elabora le emozioni e partecipa alla capacità empatica.

Funzioni del Nucleo Accumbens

Come componente del sistema limbico, il nucleo accumbens contribuisce alla presa di decisioni finalizzate a una data ricompensa e al piacere.

Funzioni della Corteccia Orbitofrontale, Piriforme ed Entorinale

Da elementi del sistema limbico:

La corteccia orbitofrontale riveste un ruolo nella risposta emotiva e nella presa di decisioni volte a una certa ricompensa;

La corteccia piriforme è coinvolta nell'olfatto;

La corteccia entorinale concorre alla memoria e alla percezione del tempo.

Funzioni dei Nuclei Anteriori del Talamo

I nuclei anteriori del talamo partecipano al sistema limbico, contribuendo all'apprendimento e alla memoria a lungo termine (memoria episodica).