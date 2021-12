Sinusite: sintomi più comuni e come riconoscerla

Molti sintomi di infezione del seno nasale sono comuni sia nelle forme acute sia croniche e distinguerle risulta a volte difficile. Per questo consultare un medico è il modo migliore per capire quale sia il proprio caso e trattarlo di conseguenza.

Le sinusiti non sono tutte uguali ma possono essere divise in quattro categorie.

Sintomi più comuni della sinusite

I sintomi della sinusite spesso assomigliano a quelli di un raffreddore. I principali sono:

Nei casi di infezioni batteriche acute, questi sintomi durano almeno 10 giorni senza migliorare, o peggiorano entro 10 giorni dopo un apparente leggero miglioramento.

Dolore o pressione facciale

Il dolore facciale è un sintomo comune di sinusite. Diversi seni nasali si trovano sopra e sotto gli occhi e dietro il naso. Se una o più di queste cavità si riempie d'aria, condizione comune in caso di sinusite, può provocare dolore.

L'infiammazione e il gonfiore tipici di questo disturbo possono anche causare una sensazione di pressione sulla fronte, su entrambi i lati del naso, nella mascella superiore, nei denti e tra gli occhi.

Viso più soffice al tatto

Un altro sintomi della sinusite, collegato al primo, è che il viso potrebbe risultare soffice al tatto a causa della pressione accumulata. Nello specifico questo tende a verificarsi sul ponte del naso, sotto gli occhi, sulla fronte e sulle guance.

Naso che cola e gocciolamento retro nasale

Quando si ha un'infezione sinusale, potrebbe essere necessario soffiarsi spesso il naso a causa della secrezione nasale, che può essere torbida, verde o gialla. Questo scarico proviene dai seni infetti e drena nei passaggi nasali.

Lo scarico a volte può anche bypassare il naso e drenare nella parte posteriore della gola e se ciò accade si potrebbe avvertire un leggero solletico, un prurito o un po' di mal di gola.

Congestione nasale

La sinusite può anche limitare la capacità di respirare attraverso il naso perché l'infezione provoca gonfiore nei seni paranasali e nei passaggi nasali.

Mal di testa

La pressione persistente e il gonfiore dei seni paranasali possono generare i sintomi tipici del mal di testa, oltre che mal d'orecchi e dolore a denti, mascelle e guance.

I mal di testa dovuti alla sinusite sono spesso peggiori al mattino perché i liquidi si sono accumulati nei seni per tutta la notte. Il dolore può anche peggiorare quando la pressione barometrica intorno a sé muta improvvisamente o quando si muove velocemente la testa.

Tosse e mal di gola

Lo scarico dai seni nasali, drenando nella parte posteriore della gola può causare irritazione, soprattutto in caso la sinusite si protragga per un lungo periodo di tempo. Questo può portare a una tosse persistente e fastidiosa, che si fa più acuta quando si è sdraiati e risulta più insistente al mattino dopo essersi alzati dal letto. Tale condizione può anche rendere difficile il sonno.

Inoltre il gocciolamento retro nasale tipico della sinusite può irritare la gola e, con il passare del tempo, renderla dolorante.

Questo avviene soprattutto se l'infezione nasale dura per diverse settimane e il muco infiamma la gola mentre gocciola, provocando anche una voce rauca, che può peggiorare anche a causa della tosse.

Febbre

Sebbene non sia comune, trattandosi a tutti gli effetti di un'infezione, in alcuni casi con la sinusite può verificarsi anche la febbre. Tuttavia solitamente quando a generarla è questa problematica, i picchi non sono mai elevati e non superano i 38° C. Avere la febbre è un segnale che il corpo sta combattendo un virus o un'infezione batterica o fungina.

Alitosi

Il muco prodotto dai seni infetti può avere un cattivo odore e gocciolare dalla gola alla bocca. Bere molta acqua insieme a frequenti risciacqui della bocca, risciacqui dei seni paranasali o lavarsi la lingua può aiutare a ridurre questo sintomo.