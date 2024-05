Sintomi nascosti: possibili campanelli d'allarme per la tua salute da non trascurare

Introduzione Ci sono sintomi che mettono subito in allarme perché sono universalmente riconosciuti come "spie di pericolo", come il dolore al petto, la paralisi a un arto, la presenza di sangue nelle urine o le difficoltà respiratorie. Tuttavia, non si tratta degli unici segnali da riferire al medico: molte malattie si manifestano in maniera più subdola e meno specifica, per cui è importante prestare attenzione anche a segnali che all'apparenza sembrano meno gravi e significativi. In particolare, ci sono otto sintomi "nascosti" che vengono spesso ignorati e che invece sarebbe meglio approfondire. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

L'importanza di ascoltare il corpo C'è una ragione se si dice che il corpo umana parla: i segni che lancia, piccoli o grandi che siano, sono quasi sempre collegati a qualche mal funzionamento o problematica, specie se persistono, per questo non andrebbero mai ignorati. Nel caso in cui si inizino ad avvertire malesseri nuovi, dunque, è importante non fare finta di nulla, ma controllare cosa succede nei giorni successivi. Se la situazione non migliora, non bisogna pensare al peggio, ma meglio comunque rivolgersi al medico, che può analizzare la situazione e decidere se prescrivere delle cure e/o degli esami di approfondimento. Ovviamente, nel caso in cui i sintomi abbiano una carattere d'urgenza è necessario rivolgersi subito ai servizi di soccorso per ricevere un intervento tempestivo.

Una stanchezza che non passa La stanchezza è un sintomo molto comune e può essere dovuta a tantissime cause diverse, molte delle quali non preoccupanti, come un periodo stressante, il cambio di stagione, l'arrivo di un figlio e così via. Tuttavia, quando si protrae a lungo e arriva a ostacolare le attività quotidiane, incidendo sulla qualità della vita, è meglio richiedere un consulto. Potrebbe, infatti, dipendere da malattie ben precise, che vanno curate, come: mononucleosi

fibromialgia

disturbi ai reni

infezione da streptococco

malattia di Lyme In alcuni casi, alla base potrebbe esserci anche una carenza nutrizionale, che va compensata il primo possibile. La mancanza di vitalità ed energia potrebbe poi essere il campanello di allarme di un disturbo mentale, soprattutto se accompagnata da una perdita di interesse per le cose che di solito attraggono.

Insonnia Una notte o un periodo di cattivo sonno possono capitare a tutti, per esempio a causa di un'alimentazione scorretta, preoccupazioni ricorrenti, eventi particolari. Tuttavia, se l'insonnia è frequente potrebbe essere legata a problematiche specifiche, come l'apnea notturna, alterazioni della tiroide, disturbi neurologici. Anche disturbi mentali, come la depressione e l'ansia, possono influenzare la capacità di addormentarsi e/o mantenere il sonno.

Variazione inspiegabile di peso Un aumento o una perdita di peso inspiegabile, non dovuta a una variazione nello stile di vita, e in particolare nelle abitudini alimentari e nell'attività fisica, deve sempre far drizzare le antenne. Infatti, si tratta di un sintomo che può essere legato a diverse problematiche, come alterazioni ormonali o malattie della tiroide, dei reni o del cuore.

Sudorazione eccessiva La sudorazione è un meccanismo naturale che l'organismo mette in atto quando si surriscalda per disperdere il calore in eccesso. Quando è abbondante, però, non è solo fastidiosa, ma è indice di qualcosa che non va. Potrebbe essere il campanello di allarme di problemi alla tiroide, diabete, disturbi del sistema nervoso, infezioni, menopausa.

Sensazione di fiato corto durante l'attività fisica Se ci si sente improvvisamente senza fiato mentre si compiono i normali allenamenti la colpa potrebbe essere di una forma di asma comparsa in età adulta, soprattutto se sono presenti anche altri sintomi come tosse, respiro sibilante o senso di costrizione toracica. In alcuni casi, poi, la sensazione di fiato corto mentre ci si allena potrebbe essere il campanello di allarme di una malattia cardiaca.

Intorpidimento o formicolio Una sensazione di spilli e aghi nelle mani o dei piedi non va mai sottovalutata, così come una mancanza di sensibilità. È possibile, infatti, che si tratti di manifestazioni correlate a un'alterazione della glicemia, a problematiche alla tiroide o a problemi nervosi come la sindrome del tunnel carpale. Intorpidimento e formicolio possono anche essere un segno di attacco cardiaco, anche se non si avverte dolore al petto.