Tra le prime cause di morte nel Mondo, l'infarto del miocardio è, nella maggior parte dei casi, correlato a fenomeni trombo -embolici e all' aterosclerosi ; tuttavia, può essere dovuto anche al fenomeno dello spasmo coronarico indotto dall'uso di droghe, quali la cocaina o le amfetamine.

Quali sono

I sintomi dell'infarto nelle donne sono un tema molto dibattuto e discusso, soprattutto in questi ultimi decenni, in cui si è assistito a un aumento dell'incidenza dell'attacco di cuore nella popolazione femminile.

In particolare, a destare interesse è il fatto che, nella donna rispetto all'uomo, alcune manifestazioni considerate da sempre tipiche dell'infarto del miocardio sono meno frequenti, mentre altre ritenute più insolite si osservano più spesso.

Per esempio, un sintomo classico dell'attacco di cuore, che nelle donne è meno comune che negli uomini, è il dolore al torace retro-sternale; mentre un sintomo più insolito, che il sesso femminile sperimenta più spesso del sesso maschile, è il dolore alla schiena.

Nonostante i vari studi, non è ancora chiaro il motivo delle suddette differenze; tuttavia, per una donna, sapere che esistono può essere di aiuto nella diagnosi precoce di un infarto del miocardio: essere a conoscenza del fatto che un attacco di cuore può presentarsi senza per forza provocare un intenso e quasi inequivocabile dolore al torace può salvare la vita.

Quali sono i Sintomi dell’Infarto nelle Donne?

Entrando nei dettagli, diversi studi statistici hanno dimostrato che, nelle donne colpite da infarto, un sintomo tipico della condizione quale il dolore toracico è meno frequente o comunque meno intenso di quanto accade negli uomini, mentre sintomi più insoliti e meno specifici come sudore freddo, vertigini, dolore alla schiena e al collo, nausea e vomito tendono a essere più comuni di quanto riscontrato nei pazienti di sesso maschile.

Un quadro sintomatologico con queste caratteristiche complica il riconoscimento di un infarto del miocardio in una donna, in quanto dei segnali considerati tipici.

Fortunatamente – è doveroso segnalarlo – sintomi classici dell'attacco di cuore, quali dispnea, affaticamento e senso d'ansia, tendono a essere una costante anche nelle donne, il che può rappresentare un valido alleato all'individuazione tempestiva della sofferenza cardiaca.

Quando l'infarto del miocardio non causa una sintomatologia dolorosa degna di nota è anche detto infarto silente.

Per motivi ancora poco chiari, le donne sono, rispetto agli uomini, più soggette a infarto silente.

Quindi, riassumendo, nelle donne:

Un sintomo tipico dell'infarto del miocardio quale il dolore toracico si osserva meno frequentemente o tende a presentarsi in maniera meno marcata (il che ne complica l'interpretazione);

Sintomi dell'infarto del miocardio considerati meno comuni, quali sudore freddo, vertigini, dolore alla schiena e al collo, nausea e vomito, tendono a manifestarsi con una frequenza superiore rispetto a quanto succede per gli uomini; essendo alquanto aspecifiche, tali manifestazioni non inducono immediatamente a pensare che sia in corso un attacco di cuore;

Dispnea, affaticamento e senso d'ansia rimangono sintomi tipici dell'attacco di cuore. Sono tre segnali d'allarme fondamentali dal punto di vista diagnostico, soprattutto in assenza del dolore toracico.

Lo sapevi che… Anche negli uomini, l'infarto del miocardio può esimersi dal provocare un intenso dolore toracico; stando alle statistiche, tuttavia, questa evenienza è decisamente meno comune che nelle donne.

L’Infarto nelle Donne: alcuni informazioni da sapere

Nelle donne, l'infarto del miocardio è un evento insolito fino alla menopausa; ciò si deve a fattori ormonali: gli estrogeni presenti in abbondanza prima della menopausa, infatti, alzano una sorta di barriera protettiva contro l'attacco di cuore.

Con l'arrivo della menopausa, però, la situazione cambia e le donne risultano a rischio di infarto del miocardio quanto gli uomini, se non addirittura di più (a partire dai 75 anni in su pare che le donne siano più a rischio degli uomini).

Fino a qualche decennio fa, l'infarto del miocardio era considerato una patologia prevalentemente maschile; oggi, complici i vari cambiamenti sociali e l'allungamento della vita media, non è più così:l'attacco di cuore rimane una condizione più comune negli uomini fino ai 45-50 anni, ossia fino alla conclusione dell'età fertile della donna.

Studi statistici hanno rilevato che, a partire dagli '80 del '900, in Italia e in molti altri Paesi sviluppati del Mondo, l'incidenza dell'infarto del miocardio nella popolazione femminile ha subìto un importante aumento, recuperando buona parte della differenza che c'era con l'incidenza dell'attacco di cuore nella popolazione maschile.

I motivi dell'aumento del numero di casi di infarto del miocardio tra le donne sono molteplici: innanzitutto, è cambiato il loro stile di vita, il quale è diventato più simile a quello degli uomini; in secondo luogo, è incrementato drasticamente il numero di donne fumatrici e, allo stesso tempo, è diminuito il numero degli uomini fumatori; in terzo luogo, fattori di rischio in aumento come fumo, diabete e ipertensione si sono rilevati più pericolosi per le donne che non per gli uomini.