Sinovite: Descrizione, Sintomi, Cause e Diagnosi

La sinovite può interessare anche altre strutture attigue alla sinovia, appartenenti all'articolazione ( artrosinovite ) o alle formazioni tendinee ( tenosinovite ). Le cause che ne determinano l'insorgenza possono essere diverse (infezioni, traumi ...); inoltre, può verificarsi in associazione ad artrite , gotta e lupus . La sinovite può essere acuta (dovuta a traumi o a fattori infettivi) o cronica (a causa di malattie come proliferazione tumorale o artrite reumatoide ).

La sintomatologia comune a tutte le forme di sinovite include tumefazione (gonfiore) associata a dolore locale, versamento articolare sieroso e limitazione o addirittura impossibilità di compiere movimenti dell'articolazione interessata. La zona colpita da sinovite appare gonfia, calda (per aumento del flusso sanguigno , causato dall' infiammazione ) e dolente (ad esempio, nel caso del ginocchio specialmente nel tentativo di estendere la gamba). In caso di infezione, la cute del ginocchio potrebbe essere anche tesa e arrossata. In caso di progressione cronica della patologia, la membrana sinoviale può ispessirsi ed erodere l'osso sottostante, determinando ulteriore dolore e alterazioni degenerative, talvolta la comparsa di noduli infiammatori.

La diagnosi di sinovite inizia con l' anamnesi dettagliata del paziente e prosegue con la visita medica , che consente di identificare i caratteri clinici generali dell'infiammazione (calore, arrossamento e gonfiore). In alcuni casi, per giungere ad una diagnosi definitiva e più precisa, lo specialista può avvalersi della diagnostica per immagini ( radiografie , risonanza magnetica o tomografia assiale computerizzata ) e dell' artroscopia . L'analisi del liquido sinoviale aspirato consente di confermare o escludere diverse malattie comuni, come l'artrite traumatica o reumatoide, l'artrosi, la gotta e l'artrite.

Analisi del liquido sinoviale

L'esame del liquido sinoviale è una procedura diagnostica molto usata nella pratica clinica relativa alle patologie dell'apparato locomotore. L'analisi sottopone ad indagine clinica il fluido viscoso e trasparente secreto dalla membrana sinoviale, per definire una diagnosi in tempi rapidi, a basso costo ed in maniera inequivocabile; fornisce inoltre indicazioni sulla natura infiammatoria o meno del versamento articolare tramite una semplice conta leucocitaria, e consente di formulare ipotesi su eventuali forme settiche, che, in ogni caso, richiedono una conferma microbiologica.

Prima del prelievo non sono necessarie preparazioni particolari. La pelle sopra l'articolazione viene disinfettata e solitamente si inietta un anestetico locale. Utilizzando un ago sottile, il medico preleva un campione di liquido per l'analisi; quest'ultima comprende la coltura del fluido quando l'infezione è una diagnosi possibile (si riscontrano i fattori infettivi/batteri patogeni responsabili della malattia primaria) e l'esame dei microcristalli per diagnosticare la gotta (rilevante in ambito reumatologico: il ritrovamento dei cristalli di urato monosodico e pirofosfato di calcio permette, infatti, la diagnosi istantanea di gotta e pseudogotta).

L'analisi del liquido sinoviale è spesso in grado di fornire elementi utili a fine diagnostico e terapeutico: l'esame può essere utile per valutare l'evoluzione della patologia articolare, oppure per verificare gli effetti della terapia.

Le caratteristiche chimico-fisiche del liquido sinoviale sono rappresentante da quantità, viscosità, aspetto e colore (limpidezza, presenza di sangue e/o di pus):

Caratteri macroscopici riscontrabili nel liquido sinoviale Colore Aspetto Viscosità Liquido sinoviale Giallo chiaro Trasparente Conservata Non infiammatoria Giallo scuro Torbido Ridotta Infiammatoria Giallo- verdastro Purulento o lattescente Variabile Settico

Le indagini microscopiche sul liquido sinoviale comprendono: la conta dei leucociti, la formula citologica delle cellule eventualmente presenti nel liquido, l'esame microbiologico e l'osservazione del preparato a fresco (una goccia liquida viene depositata su un vetrino e osservata con microscopio ottico per ricercare la presenza di cellule, cristalli ecc.).

Per confermare la diagnosi di sinovite è possibile procedere all'analisi istologica mediante ago-biopsia allo scopo di studiare al microscopio le caratteristiche della membrana sinoviale.