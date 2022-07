Perché viene il singhiozzo di notte

Anche se non si tratta assolutamente di un evento preoccupante, esistono cause specifiche che possono determinarlo e sulle quali, una volta individuate, è possibile intervenire.

Nonostante si tratti di una condizione più spesso associata al giorno, può capitare che anche di notte sopraggiunga il singhiozzo , un fenomeno che si verifica quando il diaframma si contrae improvvisamente e involontariamente e in risposta, le corde vocali si chiudono.

Se si sospetta che il singhiozzo derivi da questo disturbo il modo migliore per prevenirlo è trattare il problema alla radice, rivolgendosi a un medico che valuti in modo appropriato la situazione.

Il singhiozzo notturno potrebbe essere il sintomo della presenza del reflusso gastroesofageo , una condizione che si presenta quando l'acido dello stomaco ritorna nell' esofago , il tubo che collega la bocca e lo stomaco. Tutto ciò non provoca solo irritazione al rivestimento dell'esofago ma anche al diaframma che si trova non lontano, e questo può innescare singhiozzi.

Inoltre, alcuni tipi di cibi e bevande come piatti piccanti o alcolici, possono irritare il diaframma e l'esofago e aumentare le probabilità di sviluppare singhiozzo.

Il motivo è che in genere ci vogliono un paio d'ore perché il cibo venga digerito e lasci lo stomaco e sdraiarsi o andare a dormire prima che questo processo sia finito , può far risalire gli acidi che il corpo usa durante la digestione nell'esofago causando reflusso, a sua volta possibile responsabile del singhiozzo .

Cenare o fare spuntini a ridosso del momento in cui si va a dormire può portare a singhiozzi nel cuore della notte.

Se si sospetta che siano le medicine che si stanno assumendo a generare il singhiozzo, meglio parlare con il proprio medico per valutare se esistano farmaci o dosaggi alternativi in grado di evitare lo scatenarsi del fenomeno.

Alcuni farmaci possono causare singhiozzo notturno o a lungo termine attraverso vari meccanismi, come ad esempio in caso colpiscano il nervo frenico o i nervi vago, che interessano al diaframma.

Infezione all'orecchio

Nonostante possa sembrare strano, le infezioni dell'orecchio sono una causa comune di singhiozzo.

Il motivo è che quando si ha un'infezione il timpano si irrita e questo può causare danni ai nervi che si collegano al diaframma come il nervo frenico o vago, portando quindi a un attacco di singhiozzo.

Altri segni rivelatori di un'infezione all'orecchio sono dolore localizzato, perdita di appetito, irritabilità, scarso sonno, febbre, perdita di fluido giallo, marrone o bianco dall'orecchio e problemi di udito.

Anche in questo caso trattare la causa principale è il modo migliore per sbarazzarsi del singhiozzo. Consultare quindi un medico per valutare il da farsi.