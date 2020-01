Sindrome di Takotsubo: Cos'è? Cause, Sintomi e Cura

La sindrome di Takotsubo mima i sintomi dell' infarto del miocardio , tant'è che per distinguerla da quest'ultimo e diagnosticarla servono diverse indagini ( storia clinica , esame obiettivo, elettrocardiogramma , ecocardiogramma , coronarografia ecc.). Più frequente nelle donne in menopausa, la sindrome di Takotsubo impone il ricovero in ospedale e una serie di cure finalizzate ad alleggerire il carico di lavoro del cuore e migliorare la sintomatologia. Raramente, la sindrome di Takotsubo sfocia in complicanze; in genere, infatti, le persone che ne sono colpite riescono a recuperare completamente nell'arco di un mese. Per prevenire la sindrome di Takotsubo, può risultare fondamentale saper gestire lo stress.

Cos'è

Cosa s’intende per Sindrome di Takotsubo?

La sindrome di Takotsubo è una sofferenza generalmente temporanea del cuore, che mima i sintomi dell'infarto e che scaturisce da una situazione stressante o emotiva molto importante.

La sindrome di Takotsubo è un esempio di cardiomiopatia non ischemica: cardiomiopatia , perché si caratterizza per una modificazione anatomica del miocardio accompagnata da un'alterazione del funzionamento del cuore; non ischemica , perché non ci sono interruzioni al flusso di sangue diretto al miocardio.

La sindrome di Takotsubo è anche nota come sindrome del cuore infranto (per il collegamento a situazioni emotive/stressanti), sindrome da crepacuore e cardiomiopatia da stress.

Chi ha scoperto la Sindrome di Takotsubo?

Le prime descrizioni della sindrome di Takotsubo risalgono ai primi anni '90 del Novecento e appartengono a un team di ricerca Giapponese.

Tali descrizioni riportano evidenze secondo le quali forti stress o emozioni possano ripercuotersi sulla salute del miocardio e scatenare una sofferenza per lo più temporanea a suo carico.

Perché si chiama così?

"Takotsubo" è una parola giapponese e fa riferimento a una sorta di pentola/cestello usata/o dai pescatori giapponesi per la cattura dei polpi.

I ricercatori che hanno descritto per primi la sindrome di Takotsubo hanno ritenuto di dare questo appellativo curioso alla sofferenza in questione, perché, alle immagini ecocardiografiche o di risonanza magnetica, il ventricolo sinistro del paziente assume una forma del tutto simile al takotsubo per la pesca dei polpi.