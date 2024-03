Sindrome primaverile: sintomi, cause e rimedi

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Non per tutti l'inizio della primavera comporta una rinascita e un'iniezione di buon umore. Alcune persone, all'arrivo della bella stagione, si sentono decisamente sotto tono, dal punto di vista fisico e mentale. Talvolta compare una vera e propria sindrome primaverile , caratterizzata da tutta una serie di difficoltà e da sintomi specifici, che possono essere anche intensi e invalidanti.

Evidentemente, nei soggetti colpiti, i tratti caratteristici della primavera, come il numero maggiore di ore di sole, le giornate più lunghe, la natura che sta sbocciando, la vegetazione in fiore, hanno un effetto contrario a quello che si verifica normalmente, scatenando una sofferenza invece di un'attivazione positiva.

In alcune persone, è esattamente il contrario: i cambiamenti di umore iniziano in primavera e possono persistere fino all'estate. Alcuni esperti chiamano questo tipo di depressione "SAD inverso ".

Nella maggior parte dei casi, la depressione stagionale si accentua in autunno e in inverno e migliora con l'avvicinarsi della primavera, ma non è sempre così.

La depressione stagionale, nota anche come disturbo affettivo stagionale (SAD), comporta sintomi che si intensificano con il cambio delle stagioni. L'edizione più recente del "Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5)" riconosce ufficialmente questa condizione come disturbo depressivo maggiore (MDD) con un andamento stagionale.

Sindrome primaverile, cause

Temperature miti

Aumento delle ore di sole

Squilibri nelle sostanze chimiche del cervello

Allergie ai pollini

La depressione primaverile è meno comune di quella invernale e anche per questa ragione gli esperti non sanno esattamente che cosa la scateni. Secondo alcune teorie, paradossalmente potrebbe essere legata alla maggiore luce diurna e alle temperature miti, che invece in genere si associano a un maggior benessere.

Infatti, se mal gestiti, la luminosità e il calore potrebbero causare disagio, comportare una maggiore irrequietezza e irritabilità e far sentire la persona triste e demotivata.

L'aumento della luce solare può anche modificare i ritmi circadiani e interrompere il solito ciclo sonno-veglia, rendendo più difficile dormire il numero di ore necessario per ottenere una salute e un benessere ottimali. L'insonnia, infatti, potrebbe aumentare, fra le altre cose, le probabilità di sviluppare depressione. In altre parole, le giornate luminose, calde e potrebbero mettere il cervello in allerta, rendendo difficile rilassarsi quando sarebbe importante farlo.

Alla base della sindrome primaverile potrebbero esserci anche degli squilibri nelle sostanze chimiche del cervello. Occorre sapere che il cervello produce diversi neurotrasmettitori, o messaggeri chimici, che aiutano a regolare l'umore, le emozioni e altri importanti processi corporei. Se questi neurotrasmettitori vengono sintetizzati in maniera eccessiva o, al contrario, in scarse quantità potrebbero subentrare interferenze nella salute mentale e problemi di umore.

È stato dimostrato che la depressione invernale è correlata, almeno in parte, a un calo della serotonina, una sostanza chimica che viene prodotta in seguito all'esposizione alla luce naturale, e di contro a un aumento della melatonina, un ormone che può far sentire più stanchi e letargici.

Ebbene, la depressione primaverile potrebbe seguire lo schema inverso:l'improvviso aumento della luce solare induce il corpo a produrre quantità inferiori di melatonina, con il risultato che la persona dorme meno del necessario. Questa mancanza di sonno può contribuire o peggiorare la depressione.

In contemporanea, come conseguenza naturale delle giornate più lunghe e del clima più soleggiato, i livelli di serotonina nel corpo aumentano. E anche un livello eccessivo di serotonina potrebbe contribuire a problemi di salute mentale.

Infine, un ruolo importante potrebbe essere giocato dalla sensibilità ai pollini.