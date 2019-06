A causare la sindrome di Patau è la presenza anomala di un terzo cromosoma 13 in tutte o in una parte delle cellule appartenenti all'organismo affetto dalla malattia.

Il cromosoma 13 è un cromosoma di tipo autosomico e rappresenta il 3,5-4% del DNA totale, presente in ogni cellula umana. Sebbene il cromosoma 13 sia stato a lungo oggetto di studi, non è ancora chiaro il numero preciso di cromosomi in esso contenuti: la quota varia tra i 300 e i 700 elementi genici.

Sebbene restino da chiarire diversi dettagli, pare che l'aberrazione cromosoma caratterizzante la sindrome di Patau (ossia la formazione di un terzo cromosoma 13) abbia origine durante la fase di formazione di una delle cellule sessuali da cui trarrà origine l'individuo malato (in tale circostanza si è in un momento precedente al concepimento ) o durante la fase di divisione dell' uovo fecondato (in questo caso, invece, si è in un momento successivo al concepimento ).

Secondo le ipotesi più accreditate, l'alterazione cromosomica che contrassegna la sindrome di Patau consisterebbe in un fenomeno di non-separazione (o non-disgiunzione ) dei cromosomi in forma duplicata (cromatidi) destinati, durante le fasi di meiosi e mitosi, a dividersi nella forma non duplicata all'interno delle cellule figlie.

Il mosaicismo genetico relativo alla trisomia 13 è un fenomeno non ancora del tutto chiaro; gli studi scientifici a riguardo suggeriscono che sia osservabile soltanto nei soggetti malati per cui l'aberrazione cromosomica ha luogo dopo il concepimento , durante le prime fasi dello sviluppo embrionale.

Studi di genetica, tuttavia, hanno evidenziato che il corredo cromosomico di circa un 10% degli individui affetti da sindrome di Patau è di 47 cromosomi solo per una parte delle cellule dell'organismo, mentre per la parte restante è di 46 cromosomi (quindi c'è anche un corredo cromosomico normale). Osservabile anche in altre malattie genetiche, questo curioso fenomeno – ossia la presenza in un organismo di cellule con assetti cromosomi distinti (di cui uno normale e uno patologico) – è detto mosaicismo genetico (o semplicemente mosaicismo ).

Nella sindrome di Patau il grado di mosaicismo genetico è variabile: per alcuni individui, il numero di cellule con 47 cromosomi è inferiore che per altri. Secondo i ricercatori, tale variabilità dipende da quando si verifica l'aberrazione cromosomica in fase di mitosi: durante lo sviluppo embrionale, più è precoce la comparsa del terzo cromosoma 13 e maggiore sarà il numero di possibili cellule con 47 cromosomi nell'individuo formato.

Importanti studi scientifici hanno rilevato che, in un buon 25% dei casi di sindrome di Patau, il terzo cromosoma 13 è "attaccato", per intero o solo in parte, a un altro cromosoma autosomico, anziché essere "libero" come le altre due copie.

In genetica, questo particolare fenomeno, per cui un cromosoma o parte di esso è attaccato un altro cromosoma, è conosciuto con il nome di traslocazione.

Nella sindrome di Patau, sebbene non sia così frequente, la traslocazione desta notevole interesse scientifico, in quanto sembra essere a tutti gli effetti un fenomeno di stampo ereditario; i pazienti interessati dalla traslocazione, infatti, sono generalmente figli di coppie, in cui uno dei due genitori presenta, per uno dei due cromosomi 13 presenti nelle sue cellule, lo stesso tipo di traslocazione (N.B: il genitore coinvolto è sano, perché il suo corredo cromosomico è sempre di 46 cromosomi, anche se uno è attaccato a un altro).