Sindrome di Müller Weiss: una rara causa di Dolore al Piede

Generalità

La sindrome di Müller-Weiss, o sindrome di Mueller-Weiss, è una rara causa di dolore cronico al mesopiede.

Si tratta di una condizione riconducibile a un processo spontaneo di osteonecrosi dell'osso navicolare del tarso, a cui segue solitamente il collasso dorso-laterale e la frammentazione dell'osso stesso, e, talvolta, la distruzione dell'articolazione talonavicolare.

Dalle cause ancora poco chiare, la sindrome di Müller-Weiss colpisce gli adulti, in particolare i soggetti tra i 40 e i 60 anni.

Nei casi più avanzati, la sindrome di Müller-Weiss comporta anche varismo del retropiede e piede piatto.

Per una diagnosi accurata e definitiva è fondamentale la diagnostica per immagini, in particolare la radiografia sotto carico del piede e la risonanza magnetica.

Il trattamento di prima linea è conservativo; la chirurgia, infatti, è riservata ai casi più severi, che non rispondono positivamente alla terapia conservativa.