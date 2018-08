Anche nota come cancro ereditario del colon-retto non poliposico, la sindrome di Lynch è dovuta alla mutazione di geni deputati a correggere gli errori del sistema di duplicazione del DNA, in occasione dei processi di divisione cellulare.

Esempio di malattia autosomica dominante, la sindrome di Lynch si mantiene una condizione asintomatica, fino a quando non induce la formazione di qualche tumore maligno.

Per giungere alla diagnosi di sindrome di Lynch sono fondamentali l'analisi della storia familiare e un test genetico su un campione di sangue.

La sindrome di Lynch è una condizione incurabile, in quanto non esiste alcun trattamento capace di annullare la mutazione genetica che la sostiene.

Le cure per un tumore collegato alla sindrome di Lynch equivalgono a quelle previste per il medesimo tumore sviluppato in assenza della suddetta condizione ereditaria.