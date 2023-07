Sindrome di Guillain-Barré: quali sono i sintomi iniziali?

Primi Sintomi Sindrome di Guillain-Barré: i sintomi iniziali I primi sintomi della sindrome di Guillain-Barré si manifestano a livello di mani e piedi, e consistono tipicamente: Intorpidimento ;

; Formicolio ;

; Dolore. Questi disturbi possono presentarsi da soli o in combinazione.

Derivano, ovviamente, da una sofferenza di natura nervosa. Dopodiché, nel giro di ore, giorni o, talvolta, anche settimane, le suddette manifestazioni si estendono agli arti (quindi braccia e gambe) e si arricchisce di un ulteriore sintomo, altamente caratteristico della malattia: la debolezza muscolare. La debolezza muscolare coinvolge entrambi i lati del corpo e tende a peggiorare con il tempo, fino a raggiungere un plateau e, successivamente, migliorare.

Il peggioramento della debolezza può raggiungere il culmine in mezza giornata, come in 2 o più settimane (in 1 paziente su 5, raggiunge il plateau in 4 settimane). Ci sono forme di sindrome di Guillain-Barré che colpiscono, in modo prioritario, i nervi cranici, ragion per cui esordiscono con: Debolezza dei muscoli del viso;

Problemi di deglutizione;

Debolezza dei muscoli oculari.

Sintomi Successivi Quali sono i Sintomi più tardivi della Sindrome di Guillain-Barré? Nel giro di giorni o settimane, la sindrome di Guillain-Barré progredisce e si estende a gran parte del corpo. A risentirne sono sempre più muscoli (funzioni motorie) e, talvolta, funzioni sensitive (dipende dalla variante della malattia). Nella fase successiva all'esordio, il paziente può manifestare: Difficoltà a camminare;

Problemi di coordinazione ed equilibrio;

Paraplegia o paraparesi;

Areflessia (totale mancanza di riflesso tendineo);

Difficoltà motorie a livello del livello, con sviluppo di disfagia (deglutizione difficoltosa) e problemi di masticazione e a parlare;

Visione doppia e difficoltà a muovere gli occhi (dovuta alla compromissione della muscolatura oculare);

Difficoltà a urinare e/o costipazione (va detto che il coinvolgimento dei muscoli che controllano ano e vescica è raro). In questa fase, spesso, la sintomatologia dolorosa comprende anche mal di schiena, male al collo e alla testa e formicolio doloroso. Sindrome di Guillain-Barré: quanto dura la fase stabile dei Sintomi? Nell'evoluzione della sindrome di Guillain-Barré, c'è un momento in cui il quadro sintomatologico rimane stabile (plateau), senza peggioramenti ma neanche miglioramenti. Questo periodo può durare 2 giorni, così come 6 mesi; nella maggior parte dei casi, tuttavia, persiste per 1 settimana. Dopodiché, inizia la fase di miglioramento dei sintomi, la quale può concludersi con un recupero completo o parziale.

I tempi di ripresa possono oscillare da alcune settimana ad anche anni (nella maggior parte dei casi, il recupero avviene nell'arco di 6-12 mesi) Occorre precisare che le forme più gravi della malattia potrebbero verosimilmente seguire un percorso diverso da quello appena descritto e sfociare in complicanze, il cui esito può essere fatale.

La stessa possibilità c'è se il trattamento non è tempestivo e adeguato.

Quando Preoccuparsi Sindrome di Guillain-Barré: quali sintomi devono allarmare? Agli esordi, la sindrome di Guillain-Barré provoca una sintomatologia poco specifica, ragion per cui è difficile non solo diagnosticarla dalle prime avvisaglie, ma anche rendersi conto che è in corso un'affezione potenzialmente molto seria. Ci sono, tuttavia, alcuni aspetti che, se conosciuti, possono aiutare a preoccuparsi quando serve. Spesso (2/3 dei casi clinici), la malattia insorge dopo un'infezione acuta del tratto gastrointestinale o dell'apparato respiratorio (anche l'influenza stagionale è tra le infezioni associate alla sindrome di Guillain-Barré); pertanto, la comparsa apparentemente senza motivo di formicolio, intorpidimento e/o dolore alle mani e ai piedi, a distanza di poco tempo da un'infezione della tipologia sopra descritta (se c'è una diagnosi medica tanto meglio), rappresenta un campanello d'allarme che è bene approfondire rivolgendosi al proprio medico. Le preoccupazioni sono ancora più fondate se ai sintomi suddetti seguono debolezza muscolare e un'estensione delle manifestazioni ad altre parti del corpo. Dalla sindrome di Guillain-Barré si può recuperare, anche in modo completo; sono importanti, però, una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato. Per approfondire: Sindrome di Guillain-Barré: diagnosi e terapia