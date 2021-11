La sindrome da gambe senza riposo (RLS) è un disturbo neurologico del sonno ed è caratterizzato da un irresistibile bisogno di muovere le gambe di sera o di notte e dalla sensazione che solo tale azione possa alleviare il disagio che si manifesta in queste aree del corpo sotto forma di bruciore, dolore o formicolio.

Sfortunatamente si tratta di una condizione cronica per la quale ancora non è nota una cura definitiva. Tuttavia esistono alcuni rimedi casalinghi che sembrano in grado di alleviarla.

Se dopo aver messo in pratica questi metodi casalinghi la situazione non migliora è importante consultare un medico. A volte la sindrome delle gambe senza riposo può essere causata da malattie renali o anemia sideropenica, quindi in questi casi è necessario andare alla fonte del malessere per poterlo trattare.