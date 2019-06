La sindrome di Edwards , o trisomia 18 , è una rara malattia genetica, caratterizzata dalla presenza, nelle cellule dell'individuo affetto, di un terzo cromosoma 18. La sindrome di Edwards è una condizione molto grave e incompatibile con la vita: la maggior parte di chi ne è affetto, infatti, muore prima della nascita o nasce morto. Secondo le ricerche più attendibili, pare che la sindrome di Edwards sia dovuta a un'aberrazione genetica che ha luogo prima del concepimento e che riguarda una cellula sessuale di uno dei genitori oppure poco dopo il concepimento. In genere, per la diagnosi prenatale di sindrome di Edwards, servono: ecografie prenatali, bi-test , tri-test , radiografia scheletrica, ecocardiografia e amniocentesi o villocentesi . Purtroppo, essendo frutto di un errore genetico non rimediabile, la sindrome di Edwards è una condizione incurabile, anche quando individuata in una fase precoce dello sviluppo fetale .

La sindrome di Edwards , o trisomia 18 , è una grave malattia genetica, contraddistinta dalla presenza anomala, nelle cellule dell'individuo affetto, di un terzo cromosoma 18 . La sindrome di Edwards, quindi, è un malattia genetica che altera il numero totale di cromosomi presenti nelle cellule di un individuo: per la presenza di una terza copia del cromosoma 18, infatti, le cellule di un malato di trisomia 18 contengono 47 cromosomi, anziché i normali 46. La sindrome di Edwards è sempre incompatibile con una vita normale : la maggior parte dei soggetti portatori muore in età prenatale o entro il primo anno di età.

Cause

Qual è la Causa della Sindrome di Edwards?

A causare la Sindrome di Edwards è la presenza anomala di un terzo cromosoma 18 in tutte o in una parte delle cellule appartenenti all'organismo affetto dalla malattia. Negli individui portatori di sindrome di Edwards, il terzo cromosoma 18 può essere intero, cioè uguale ai due sani, oppure parziale; in entrambi i casi, tuttavia, gli effetti drammatici a lui associati sono gli stessi.

Il cromosoma 18 è un cromosoma autosomico e, come accade per tutti gli altri cromosomi del genoma umano, è presente in due copie, quella materna e quella paterna (condizione di diploidia).

Fisiopatologia

Sebbene restino da chiarire alcuni aspetti relativi a quanto segue, pare che l'aberrazione cromosomica caratterizzante la sindrome di Edwards (ossia la formazione di un terzo cromosoma 18) abbia origine durante la fase di formazione di una delle cellule sessuali da cui trarrà origine l'individuo malato (in tale circostanza si è in un momento precedente al concepimento) o durante la fase di divisione dell'uovo fecondato (in questo caso, invece, si è in un momento successivo al concepimento). Nella sindrome di Edwards, l'errore genetico che porta alla formazione di un terzo cromosoma 18 potrebbe avere luogo prima del concepimento, durante la meiosi delle cellule germinali di uno dei genitori, o dopo il concepimento, durante la mitosi dell'uovo fecondato.

(fonte: Shutterstock)

Approfondimento per i più esperti Secondo le ipotesi più accreditate, l'alterazione cromosomica che caratterizza la sindrome di Edwards consisterebbe in un fenomeno di non-separazione (o non-disgiunzione) dei cromosomi in forma duplicata (cromatidi) destinati, durante le fasi di meiosi e mitosi, a dividersi nella forma non duplicata all'interno delle cellule figlie.

Mosaicismo

Come ribadito in più di un'occasione, la sindrome di Edwards si caratterizza per la presenza di un terzo cromosoma 18 nelle cellule costituenti l'individuo affetto. Studi di genetica, tuttavia, hanno evidenziato che il corredo cromosomico di alcuni individui affetti da sindrome di Edwards è di 47 cromosomi solo per una parte delle cellule dell'organismo, mentre per la parte restante è di 46 cromosomi (quindi c'è anche un corredo cromosomico normale).

Osservabile anche in altre malattie genetiche, questo curioso fenomeno – ossia la presenza in un organismo di cellule con assetti cromosomi distinti (di cui uno normale e uno patologico) – è detto mosaicismo. Il mosaicismo è un fenomeno non ancora del tutto chiaro; gli studi scientifici a riguardo suggeriscono che sia osservabile soltanto nei soggetti malati per cui l'aberrazione cromosomica ha luogo dopo il concepimento, durante le prime fasi dello sviluppo embrionale. È da segnalare che, pur rimanendo una condizione incompatibile con la vita, la sindrome di Edwards caratterizzata da mosaicismo è associata a un quadro sintomatologico relativamente meno grave di quello osservato quando tutte le cellule dell'organismo possiedono 47 cromosomi.

Approfondimento per i più esperti I genetisti ritengono che il mosaicismo sia una possibile conseguenza delle aberrazioni cromosomiche che si verificano in fase di mitosi embrionali.

Inoltre, sono abbastanza sicuri anche del fatto che, se l'alterazione cromosomica avviene durante la meiosi, allora l'organismo presenterà un corredo cromosomico totalmente di 47 cromosomi.

Traslocazione

Studi di genetica sui malati di sindrome di Edwards hanno evidenziato che, in alcuni individui, il terzo cromosoma 18, anziché essere "libero" come le altre due copie, era attaccato a un altro cromosoma autosomico. Questo particolare fenomeno, in cui un cromosoma o parte di esso è attaccato a un altro, prende il nome di traslocazione. Nella sindrome di Edwards, l'evento di traslocazione è molto raro; tuttavia, desta comunque un certo interesse presso gli esperti, in quanto la stessa anomalia si riscontra anche in uno dei genitori del bambino malato e sembrerebbe, considerato tale riscontro, una caratteristica ereditaria (N.B: il genitore è sano, perché ha un corredo cromosomico a 46 cromosomi e la traslocazione è ininfluente).

Fattori di Rischio