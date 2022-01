La Sindrome di Diogene è una condizione che si manifesta con la perdita di interesse nella cura fisica, igienica e mentale della propria persona e che se non individuata per tempo può sfociare in stadi di abbandono piuttosto gravi.

Il disturbo da accumulo e la Sindrome di Diogene, pur avendo alcuni punti in comune ed essendo a volte una la conseguenza dell'altra, presentano anche delle differenze. Nel primo caso si tende a conservare, in modo fobico e smisurato, gli oggetti o i beni, anche di tipo animale; nel secondo si arriva a tenere tutto, indipendentemente dal valore, e perfino i rifiuti.

La sindrome , caratterizzandosi da un abbandono della persona e da una noncuranza dell'ambiente che la circonda, porta spesso anche a un accumulo di oggetti di ogni tipo e a una conseguente situazione domestica molto difficile da sostenere e da sopportare sia per il paziente sia per le persone vicine.

A determinarne l'insorgenza non sarebbe un unico fattore ma un mix di elementi che indurrebbero alcune persone a smettere di occuparsi di sé. I principali elementi scatenanti sono solitudine, eventi dolorosi, stati depressivi , disturbi psichici o legati all' invecchiamento , autismo e reazioni traumatiche a situazioni di stress .

Ad incrementare il fenomeno anche l'aumento dello smart working , che quando affrontato in maniera passiva e solo coercitiva, ha rappresentato una via preferenziale per lo sviluppo della sindrome.

La pandemia che perdura ormai da quasi due anni e la conseguente maggior solitudine data da contatti umani ridotti al minimo e in alcuni momenti inesistenti, ha generato un incremento del numero di casi di sindrome di Diogene . Soprattutto durante i lockdown , molte persone non essendo costrette ad uscire di casa hanno iniziato a curare meno l'igiene personale e, anche quando le restrizioni si sono allentate, a dimostrare minor interesse verso le relazioni e le interazioni sociali.

La solitudine è uno dei fattori più scatenanti

Una delle cause principali che porterebbe allo sviluppo della Sindrome di Diogene è la solitudine, aumentata per quasi tutti negli ultimi due anni.

Se nell'era pre pandemica anche le persone naturalmente inclini a stati d'animo depressivi o di auto isolamento erano obbligate da lavoro e incombenze varie a relazionarsi con gli altri, negli ultimi anni non è più stato così. Per i soggetti più fragili ma non solo le lunghe ore trascorse in casa da soli si sono rivelate particolarmente difficili da affrontare e hanno portato con il passare del tempo a una chiusura sempre più ampia nei confronti del mondo e a considerare le proprie quattro mura l'unico posto sicuro nel quale rifugiarsi.

Questo ovviamente non ha che alimentato la solitudine, alla quale però non tutti hanno reagito nello stesso modo. C'è chi barricandosi in casa ha deciso di rendere la propria zona di comfort impeccabile e pulitissima e chi, al contrario, si è disinteresso di se stesso e dell'ambiente che lo circonda e ha inizia ad accumulare tutto quello che ha potuto, convinto che ogni oggetto potesse servire a farlo sentire meglio. Soprattutto quest'ultimo atteggiamento può essere il preludio dello svilupparsi della sindrome di Diogene.

Un'altra patologia strettamente collegata a questa sindrome è la demenza, che a volte soprattutto nelle persone più anziane si fatica a riconoscere.

Le stime più recenti a livello internazionale indicano che nel mondo ci siano circa 35,6 milioni di persone affette da demenza, con 7,7 milioni di nuovi casi ogni anno e una nuova diagnosi ogni 4 secondi. In Italia circa 1 milione di persone sono affette da questa patologia. Ovviamente non tutti coloro che soffrono di demenza sviluppano la sindrome di Diogene ma si tratta di un campanello d'allarme da tenere in considerazione.