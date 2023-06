Sindrome dello stretto toracico superiore: come allenarsi?

Il presente articolo non intende sostituirsi al parere del medico e, in caso di sospetto TOS, o diagnosi confermata dello stesso, è indispensabile attenersi alle indicazioni dello specialista.

La sindrome dello stretto toracico (TOS) è una condizione clinica di gravità variabile, che può determinare sintomi e complicazioni anche piuttosto differenti, e richiedere trattamenti o accorgimenti piuttosto specifici.

Nota: se soffri di sindrome dello stretto toracico, ricordati che la tua terapia potrebbe differire in maniera sostanziale da quella di un altro che presenta una diagnosi "apparentemente" simile. Il trattamento personalizzato è quindi essenziale.

Poiché alcune forme di TOS aumentano il rischio di complicazioni, tra gli accorgimenti da attuare nella terapia conservativa troviamo anche:

Evitare certi movimenti , soprattutto ripetuti;

, soprattutto ripetuti; Migliorare la postura;

Migliorare alcune caratteristiche funzionali, soprattutto di flessibilità.

Tuttavia, a causa dell'estrema eterogeneità che caratterizza le varie forme di sindrome dello stretto toracico, sia per ciò che riguarda il meccanismo eziologico, sia per quel che concerne la gravità, stabilire "cosa fare" e "cosa evitare" non è affatto semplice.

Per prima cosa, è bene fare affidamento a quanto suggerito dal medico curante o dallo specialista .

In secondo luogo, può essere indispensabile consultare un professionista del movimento, sia per la fisioterapia, sia per la rieducazione funzionale e il condizionamento muscolare specifico.