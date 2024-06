Il termine " sindrome della crocerossina" indica comunemente un comportamento di cura eccessiva all'interno delle relazioni interpersonali. È un'espressione colloquiale che prende ispirazione dalle infermiere della Croce Rossa, note per il loro impegno nell'aiutare gli altri in situazioni di emergenza. La "sindrome della crocerossina" è una modalità relazionale retta da un bisogno molto intenso di prendersi cura e "salvare" coloro che riteniamo in difficoltà. In questo caso, sentirsi utili ed essere riconosciuti come tali diventa importante per il proprio valore. personale.

La "sindrome della crocerossina" può influenzare negativamente anche la carriera professionale. Sul lavoro l'assunzione eccessiva di responsabilità e la difficoltà a delegare compiti può dar luogo a relazioni lavorative disfunzionali che ostacolano un buon equilibrio lavorativo. Inoltre, il sovraccarico di lavoro dovuto alla difficoltà nel dire di no e nel far valere i propri bisogni con assertività, può portare a stress e burnout .

La "sindrome della crocerossina" ha ripercussioni sul personale modo di stare nelle relazioni. In famiglia, con gli amici o con il partner, il senso di sacrificio e di frustrazione possono alimentare delle dinamiche disfunzionali e portare a insoddisfazione, senso di inadeguatezza, ma anche a manipolazione emotiva. La volontà di sentirsi indispensabili e insostituibili è accompagnata dalla falsa percezione che le altre persone non siano in grado di badare a se stesse, senza il proprio intervento. Questo rende frequente un forte coinvolgimento in relazioni sbilanciate , nelle quali si dà molto più di quanto si riceve. La volontà a vedere riconosciuto il proprio sacrificio rende, inoltre, più difficile interrompere o lasciar andare questo tipo di relazioni, innescando spesso dipendenza affettiva .

Se riteniamo di non aver nient'altro da dare oltre alla propria disponibilità, essere utili diventa, allora, l'unica modalità per autorizzarsi a occupare spazio e affermare la propria persona . "Essere visti" attraverso la cura degli altri, però, silenzia i propri bisogni e crea relazioni basate solamente sulla dimensione dell'aiuto.

Da un punto di vista psicologico, bassi livelli di autostima relazionale favoriscono un maggior atteggiamento accudente nei confronti degli altri : chi manifesta la "sindrome della crocerossina" può aver imparato a vedere la cura e l'accudimento come le uniche modalità per percepire il proprio valore e prendere spazio all'interno delle relazioni, anche se a discapito di ciò che si desidera.

Come affrontare la “sindrome della crocerossina”?

Affrontare la "sindrome della crocerossina" richiede innanzitutto consapevolezza. Chi manifesta questa problematica avverte una forte sensazione di obbligo nei confronti delle altre persone e considera il proprio sacrificio come unica opzione possibile.

La "sindrome della crocerossina" si differenzia dal comportamento altruistico per la presenza di motivazioni, spesso inconsapevoli, legate al bisogno di sentirsi necessari e validati. Per questo motivo è molto importante riconoscere questa modalità per cambiare il proprio modo di stare all'interno delle relazioni.

A tal fine, è necessario cercare supporto terapeutico per approfondire le motivazioni personali alla base della "sindrome della crocerossina"; e lavorare sul miglioramento della propria autostima. Per superare la "sindrome della crocerossina" è importante imparare a vedersi come persone di valore, indipendentemente dal proprio essere utili.

Riconoscere che si ha il diritto di poter prendere spazio all'interno delle relazioni, senza necessariamente doverselo meritare attraverso la cura, può essere un aspetto fondamentale per il proprio percorso di crescita personale. Inoltre, in terapia

sarà possibile lavorare per migliorare la comunicazione efficace e imparare a dire di no al fine di lasciare spazio anche ai propri bisogni. Stabilire dei confini sani e prendersi cura di se stessi sono elementi chiave per vivere rapporti più equilibrati e soddisfacenti.

