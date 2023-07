riguarda prevalentemente le donne e consiste in un insieme di comportamenti, messi in atto fin dall'infanzia. Questo modello comportamentale si basa sull'idea di dover essere sempre conforme al modello di "brava bambina", ossiaall'interno di contesti sociali, lavorativi, privati come modalità per ottenere riconoscimento del proprio valore e della propria efficacia. Questa tendenza a cercare costantemente l'approvazione degli altri e accontentarli, a discapito dei propri bisogni, ha, però, importanti conseguenze sulla salute mentale della persona, sulla sua autostima e sul suo senso di autorealizzazione.

Si tende a dare più importanza e validità ai bisogni altrui, a discapito dei propri, per non creare rotture o non deludere le aspettative che si presume ci siano nei propri confronti. La costante preoccupazione riguardo i bisogni, giudizi e valutazioni dell'altro diventa un fattore chiave del vivere le relazioni, con un conseguente sovraccarico mentale, energetico, emotivo molto difficile da sostenere.

La sindrome della brava bambina ha radici nell'infanzia per poi svilupparsi in età adulta nel modo di vivere i rapporti e nello stare in relazione nei diversi contesti.

Perché vogliamo essere delle “brave bambine”?

La sindrome della brava bambina trova le sue radici nell'educazione emotiva ricevuta e nel modo in cui viene trasmesso e presentato il dissenso nel contesto educativo. Se la rabbia o le altre emozioni utili a manifestare i propri bisogni vengono spesso punite, invalidate e non riconosciute come parte importante del proprio vissuto psichico infantile, apprenderemo presto che l'unico modo per ricevere amore e riconoscimento da parte degli adulti sia mettere da parte ciò che si sente, adattandosi alle richieste degli altri. Questo può dar luogo, di fatto, a uno schema comportamentale che potrebbe costituire un modello generalizzabile anche nelle relazioni future.

La sindrome della brava bambina è una problematica che si riscontra prevalentemente nelle donne: questo pone inevitabilmente l'attenzione, tra i fattori responsabili della sua insorgenza, alle differenze di stili educativi tra generi diversi. Aspettative e ruoli di genere predefiniti influenzano da sempre l'educazione e, quindi, il modo in cui impariamo a stare nel mondo e affrontare i problemi. Le pressioni e le aspettative sociali, differenziate a seconda del genere, incoraggiano spesso le bambine a essere brave, compiacenti e diligenti. Di contro, i bambini sono invitati a "non piangere", a reprimere le proprie emozioni per essere forti e coraggiosi. Questi modelli, oltre a limitare il potenziale espressivo di bambine e bambini, vengono spesso interiorizzati al punto da manifestarsi anche in età adulta: gli uomini tendono ad avere più difficoltà ad entrare in contatto con la propria sfera emotiva, perché da sempre considerata una pratica "femminile", mentre le donne possono imparare che il proprio valore personale dipende dalla capacità di soddisfare le richieste dell'altro, senza prendere troppo spazio o "far rumore" con i propri bisogni.

Tutte queste dinamiche hanno un impatto sulla salute mentale di bambine e bambini e sulla loro futura capacità di far fronte ai problemi della vita. Chi soffre della sindrome della brava bambina potrebbe avere molte difficoltà nello sviluppo di una sana autostima e nell'apprendimento delle capacità assertive necessarie per dar spazio ai propri bisogni, con conseguenze sulla percezione di sé e sul proprio senso di autoefficacia.