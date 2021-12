Sindrome da Videoconferenza: cos'è e come si cura?

Introduzione

Trascorrere diverse ore connessi in riunioni, videconferenze ed eventi online, con altri non di persona ma attraverso lo schermo di un Pc o dello smartphone, causa stress, stanchezza e frustrazione. Con lo smart working, il lavoro da casa ha rappresentato la soluzione possibile per mantenere in vita diverse attività e i rapporti professionali, in tempo di Covid-19, soprattutto. La tecnologia, così preziosa in tempo di pandemia, tuttavia potrebbe generare varie forme di stress, ciò che viene definito "Zoom fatigue", prendendo in prestito il nome di una piattaforma molto utilizzata.

Si ha sempre la sensazione di dover prestare un'attenzione spasmodica per essere pronti, non perdere passaggi durante una riunione in video, o un passaggio importante dell'interlocutore. Ci sono diversi aspetti negativi evidenziati dalla scienza che riguardano proprio le nuove abitudini legate alle riunioni online, e riguardano sia la sfera psicologica che la forma fisica.