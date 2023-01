Sindrome da stanchezza cronica da schermo elettronico: cos’è e rimedi

Lo stile di vita odierno è sempre più digitale: fra computer, tablet e smartphone, la maggior parte delle persone trascorre una parte considerevole del proprio tempo davanti a uno schermo elettronico . Purtroppo, non senza conseguenze: fra gli effetti avversi dell'uso eccessivo della tecnologia c'è anche la sindrome da stanchezza cronica da schermo elettronico .

Perché l’uso eccessivo dei dispositivi digitali è pericoloso

Il corpo umano è progettato per muoversi, stare all'aria aperta, ricevere stimoli dal mondo che lo circonda. Sicuramente, non è fatto per trascorrere gran parte della giornata da fermo, davanti allo schermo del computer o del telefono. Purtroppo, invece, è quello che succede spesso oggi. Il risultato è che aumenta il rischio di diversi disturbi.

L'uso eccessivo dei dispositivi digitali può causare diverse conseguenze negative, come secchezza e bruciore oculare, mal di testa, cervicalgia, mal di schiena, dolori a braccia e polsi, tunnel carpale, ritenzione idrica e, non da ultimo, la sindrome da stanchezza cronica da schermo elettronico.