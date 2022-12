Sindrome da Lisi Tumorale: cos'è, sintomi, come prevenirla

La sindrome da lisi tumorale (TLS - dall'inglese Tumor Lysis Syndrome) rientra in quelli che si possono definire come gli effetti avversi alla terapia antitumorale . Più nel dettaglio, nella sindrome da lisi tumorale si assiste alla comparsa di una serie di alterazioni e complicazioni metaboliche che possono mettere a serio rischio la salute e la vita del paziente.

Ad ogni modo, è opportuno precisare che sono stati segnalati anche alcuni casi di sindrome da lisi tumorale spontanea (cioè non in seguito a terapia antineoplastica), benché la maggior parte dei casi si verifichino comunque a seguito di un trattamento antitumorale.

I tumori maggiormente associati a questa tipologia di sindrome sono linfomi e leucemie , ma la sindrome da lisi tumorale può verificarsi anche in altri tumori del sangue e - benché più raramente - dopo il trattamento di tumori solidi.

La sindrome da lisi tumorale è dovuta alla rapida morte delle cellule tumorali in seguito ad un trattamento antitumorale e dal conseguente riversamento nel circolo sanguigno delle sostanze in esse contenute.

In particolare, gli acidi nucleici rilasciati vengono scomposti in acido urico comportando la comparsa di iperuricemia . L'acido urico può quindi precipitare a livello dei tubuli renali, determinando un danno renale acuto .

Come abbiamo detto, in seguito alla rapida lisi delle cellule maligne, il loro contenuto viene riversato nel circolo ematico, comportando alterazioni di diverso tipo.

La diagnosi si effettua normalmente mediante analisi di laboratorio volte a determinare i valori di acido urico, potassio, fosfato e calcio e le loro alterazioni. Difatti, i criteri diagnostici per la sindrome da lisi tumorale comprendono:

Trattamento

Il trattamento della sindrome da lisi tumorale prevede generalmente la somministrazione di allopurinolo per contrastare l'iperuricemia, associata ad idratazione endovenosa, necessaria a mantenere una buona diuresi. Naturalmente, il paziente dovrà essere sottoposto ad uno stretto monitoraggio.

A quanto finora detto si possono poi aggiungere eventuali trattamenti per l'iperkaliemia e l'ipocalcemia, se necessari ed opportuni, e qualsiasi altro trattamento di supporto sia necessario intraprendere.

Alcuni specialisti optano anche per la somministrazione di bicarbonato di sodio endovena per alcalinizzare le urine e incrementare la solubilizzazione dell'acido urico; tuttavia, si tratta di una pratica controversa sulla quale non tutti concordano, poiché l'alcalinizzazione può favorire la deposizione di fosfato di calcio nei pazienti che presentano l'iperfosfatemia.