Più comune di quanto si possa pensare, la sindattilia può avere varie origini: può essere frutto di cause non riconoscibili, può essere un tratto ereditario trasmesso dai genitori o, infine, può essere un segno di una qualche sindrome genetica. Tra mani e piedi, a soffrire maggiormente per la presenza di sindattilia sono le mani; nei piedi, infatti, l'anomalia in questione è generalmente priva di conseguenze (ed è anche più rara). Tutto ciò spiega perché la sindattilia alle mani richiede sempre il ricorso alla chirurgia, mentre quella ai piedi solo in alcune occasioni. La diagnosi di sindattilia è semplice e si basa sull'esame obiettivo.

La sindattilia è un'anomalia anatomica più comune di quanto si pensi; secondo le statistiche, infatti, ne sarebbe affetto 1 neonato su 2.500 circa. Tra mani e piedi, la sindattilia tende a colpire più frequentemente le mani: numeri alla mano, il 50% dei casi di sindattilia riguarda una mano. Per motivi ancora sconosciuti, la sindattilia è più comune tra gli individui di popolazione Caucasica , che non tra quelli di popolazione Afroamericana e Asiatica. Sempre per ragioni ignoti, infine, la sindattilia ricorre più di frequente nella popolazione maschile, che non in quella femminile.

La sindattilia è la malformazione congenita caratterizzata dalla fusione di due o più dita della mano o del piede . In altre parole, i medici parlano di sindattilia, quando almeno un paio dita delle mani e/o dei piedi di un individuo sono fuse tra loro, anziché essere normalmente separate. Nella sindattilia, l'anomala fusione delle dita può limitarsi a interessare la pelle oppure può coinvolgere anche le ossa ; quindi, è possibile trovarsi di fronte a casi di sindattilia, in cui le dita sono unite soltanto a livello cutaneo , e casi di sindattilia, in cui le dita sono unite a livello cutaneo e a livello osseo (c'è un'unione tra falangi ).

Cause

Premessa: come si vedrà più avanti, la sindattilia è una condizione clinicamente rilevante quando interessa le mani (queste sono anche le sedi più colpite). Ciò spiega per quale motivo le informazioni che il lettore sta per ottenere riguardano specificatamente la fisiopatologia della sindattilia alla mano.

Nel corso del normale sviluppo embrionale di un feto (quindi a concepimento avvenuto), l'intero arto superiore umano (mano compresa) prende forma e assume l'aspetto che avrà nella vita post-natale tra la IV (quarta) e l'VIII (ottava) settimana di gestazione. Questo significa che, 56 giorni dopo il concepimento, l'essere umano possiede già le mani nella loro forma definitiva, separazione tra le dita compresa (alle origini del suo sviluppo, l'arto superiore ricorda una pagaia, con la mano che ne rappresenta l'estremità deputata a fendere l'acqua).

In un simile contesto, la sindattilia è la conseguenza di un errore durante lo sviluppo degli arti superiori, nei 56 giorni sopraccitati. Per la precisione, l'errore in questione è un errore di segnalazione cellulare, tale per cui non ha luogo l'appropriata separazione delle dita.

In altre parole, è come se il segnale biologico indispensabile alla divisione delle dita – che alle origini sono effettivamente tutte unite tra loro – venisse meno o non fosse appropriato allo scopo.

Lo sapevi che… La separazione delle dita di mani e piedi è frutto di un segnale cellulare che determina apoptosi. L'apoptosi è la cosiddetta morte cellulare programmata, un processo del tutto fisiologico, messo in atto dall'organismo per scopi precisi, tra cui corretto sviluppo delle parti anatomiche, sopravvivenza ecc.

Nell'apoptosi, si assiste alla morte di cellule "inutili", non essenziali alla sopravvivenza, talvolta perfino dannose.

L'apoptosi si contrappone alla necrosi cellulare, che è invece la morte di una cellula, risultante da processi patologici, talvolta anche molto gravi.

Sindattilia sporadica, ereditaria e sindromica

Nella maggior parte dei casi, la sindattilia è il risultato di un evento isolato, nel corso dello sviluppo embrionale, che altera la formazione finale della mano; per queste circostanze di sindattilia – identificate con il termine di sindattilia sporadica – non è riconoscibile una causa precisa, quindi non sembrano avere ruolo né fattori genetici né fattori ereditari.

Nei casi clinici rimanenti, la sindattilia può corrispondere a:

Un'anomalia anatomica ereditaria (ossia trasmessa da uno o entrambi i genitori), non associata ad altre anormalità o ad altri sintomi (sindattilia ereditaria);

oppure a:

Un'anomalia anatomica inserita all'interno di un quadro clinico ben più ampio, frutto di una sindrome genetica o presunta tale (sindattilia sindromica). Tra le sindromi genetiche o presunti tali associate alla sindattilia, figurano: la sindrome di Poland, la sindrome di Apert e la sindrome di Holt-Oram.

I geni implicati nella sindattilia

Biologi molecolari ed esperti di genetica hanno individuato almeno 3 cromosomi che, se mutati in alcuni determinate porzioni, giocano un ruolo cruciale sull'insorgenza della sindattilia.

I 3 cromosomi in questione sono il cromosoma 2, il cromosoma 6 e il cromosoma 7.