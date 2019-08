Per ravvivare il rapporto, per renderlo più piccante e divertente, oppure, per giocare un po' con se stesse: i sex toys sono i giocattolini erotici che piacciono, sempre più, alle coppie, non solo per l'autoerotismo, ma per arrecare un piacere più grande al partner nel corso di un rapporto. Si possono acquistare nei sexy shop e online, dove su siti specifici e nei grandi portali di e-commerce, la scelta è davvero variegata.

Tipi di sex toys

Si va dai classici vibratori, ai sistemi con palline che, oltre a stimolare la donna, sono un vero toccasana per la salute "intima" femminile (utili, ad esempio, per il rafforzamento del pavimento pelvico dopo una gravidanza e per la prevenzione dell'incontinenza) fino ai gel stimolanti e alle manette e fasce per il bondage. Per variare, alternare, colorare, stimolare, rendere un rapporto più vivace, ecco una selezione di sex toys da usare in coppia o da sole, in vendita online:

Vibratore massaggiante

Six Nine rappresenta la nuova frontiera del massaggio. Si tratta di un vibratore/massaggiatore di qualità superiore rispetto a tanti altri prodotti simili in commercio, dotato di un motore avanzato, è realizzato in morbido silicone per una sensazione al tatto molto simile alla pelle. E' utilizzabile con 20 modalità di vibrazioni variabili, è tascabile, utilizzabile senza fili, perfetto per essere portato sempre in borsa. Si carica in meno di 3 ore attraverso Usb e arriva in una elegante confezione regalo.

Prodotto con palline per vagina

Ecco, invece, un sistema a palline in silicone. Un sex toys consigliato dai medici anche per ripristinare la flessibilità dei muscoli del pavimento pelvico dopo la gravidanza e il parto, per prevenire la debolezza della vescica, i prolassi e l'incontinenza urinaria negli anziani. Ideale anche per chi è alle prime armi con questo genere di "giocattolini", il sistema a palline è assolutamente confortevole grazie alla sua superfice vellutata e al silicone di grado medico, d'alta qualità, con cui è realizzato Kegel palline set Ravlove. Inizia gradualmente con il livello 1, per poi procedere con Livello 2 e livello 3.

Kegel Balls Vibrante

Se siete indecise tra un sex toys a palline e un normale vibratore, potete optare per un Kegel balls vibrante, come quello di Luvkis. Si tratta di un sistema a palline vaginali, realizzato in silicone liquido alimentare, liscio, senza cuciture, con una lunga coda. E' dotato di un telecomando che permette di scegliere tra diverse vibrazioni. Quando il kegel palline è in funzione, la luce a LED integrata lampeggia e puoi scoprire luoghi specifici del tuo corpo che sono ricchi di terminazioni nervose.

Lubrificante intimo gel

Infine, per le coppie che non vogliono ascuistare veri e propri sex toys ma desiderano comunque qualcosa che aiuti a rendere più piacevole il rapporto sessuale, ecco il Lubrificante intimo gel Durex. Si tratta di un gel stimolante con aloe vera è compatibile con tutti i preservativi e sex toys Durex, per un piacere sicuro e intenso. Può essere utilizzato come gel rilassante per massaggi corpo e per ridurre la secchezza nelle parti intime.