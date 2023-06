Per ravvivare il rapporto, per renderlo più piccante e divertente, oppure, per giocare un po' con se stesse: i sex toys sono i giocattolini erotici che piacciono, sempre più, alle coppie, non solo per l' autoerotismo , ma per regalare un piacere più grande al partner nel corso di un rapporto. Si possono acquistare nei sexy shop e online, dove su siti specifici e nei grandi portali di e-commerce, la scelta è davvero variegata.

Tipi di sex toys

Si va dai classici vibratori, ai sistemi con palline che, oltre a stimolare la donna, sono un vero toccasana per la salute "intima" femminile (utili, ad esempio, per il rafforzamento del pavimento pelvico dopo una gravidanza e per la prevenzione dell'incontinenza) fino ai gel stimolanti, ai giochi "da tavolo" per coppie, ai libri, alle manette e fasce per il bondage.

Per variare, alternare, colorare, stimolare, rendere un rapporto più vivace, ecco una selezione di sex toys da usare in coppia o da sole, in vendita online:

Vibratori massaggianti

Six Nine rappresenta la nuova frontiera del massaggio. Si tratta di un vibratore/massaggiatore di qualità superiore rispetto a tanti altri prodotti simili in commercio, dotato di un motore avanzato, è realizzato in morbido silicone per una sensazione al tatto molto simile alla pelle. E' utilizzabile con 20 modalità di vibrazioni variabili, è tascabile, utilizzabile senza fili, perfetto per essere portato sempre in borsa. Si carica in meno di 3 ore attraverso Usb e arriva in una elegante confezione regalo.

Il massaggiatore Bed Geek ha 20 modalità e 8 velocità differenti. Questo sex toy elettrico è impermeabile, quindi è possibile usarlo in qualsiasi momento. Si pulisce facilmente con acqua e sapone, o con delle salviette umide. Dotato di una potente batteria, è ricaricabile e include un cavo USB per ricarica. Il bellissimo design del massaggiatore e la borsa da trasporto consentono di portare il dispositivo in valigia. Lungo solamente 20cm, questo massaggiatore imbottito possiede una testina flessibile, quindi è perfetto per i massaggi ai tessuti profondi, così da alleviare le tensioni.

Discreto e potente, il vibratore portatile Durex Intense Delight è progettato per fornire 5 ore di vibrante piacere. Grazie al sistema soft-touch è studiato per guidarti alla scoperta di emozioni e per regalarti preliminari più avventurosi e stimolanti. Pratico e comodo da portare con sé, Durex Intense Delight è resistente all'acqua e non contiene ftalati. È studiato per ispirarti alla scoperta di emozioni per preliminari avventurosi e stimolanti. Funziona con una pila AAA non inclusa. Durex Intense Delight non è un contraccettivo e svolge solo una funzione stimolante. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Palline vaginali

Ecco, invece, un sistema a palline in silicone. Un sex toy consigliato dai medici anche per ripristinare la flessibilità dei muscoli del pavimento pelvico dopo la gravidanza e il parto, per prevenire la debolezza della vescica, i prolassi e l'incontinenza urinaria negli anziani. Ideale anche per chi è alle prime armi con questo genere di "giocattolini", il sistema a palline è assolutamente confortevole grazie alla sua superficie vellutata e al silicone di grado medico, d'alta qualità, con cui è realizzato il set di Amorado. Inizia gradualmente con il livello 1, per poi procedere con Livello 2 e livello 3.

LELO si è affermato come marchio del piacere di lusso, leader sul mercato per design, innovazione, tecnologia e reputazione. Le LELO Beads Noir offrono un sistema combinato di piacere e allenamento per i muscoli del pavimento pelvico e circumvaginale. Ideate come alternativa alle palline vaginali tradizionali (Ben Wa o della geisha), danno la sensazione di leggeri movimenti della pallina dentro di te nel momento in cui stringi i muscoli, rendendo l'esercizio Kegel più efficiente, divertente e piacevole. Il set nero di 2 sfere da 37 grammi del diametro di 29 mm e la cintura di montaggio vengono presentate in un'elegante confezione regalo.

Kegel Balls Vibrante

Se siete indecise tra un sex toys a palline e un normale vibratore, potete optare per un Kegel balls vibrante. Si tratta di un sistema a palline vaginali, realizzato in silicone liquido alimentare, liscio, senza cuciture, con una lunga coda. E' dotato di un telecomando che permette di scegliere tra diverse vibrazioni. La punta delle sfere ovali ha un design ergonomico che ne facilita l'inserimento.

Set di dadi per coppie

Il set di dadi Fantasie di Cupido è un sex toy pensato per un gioco di coppia divertente e originale e per dare un tocco di fantasia agli incontri a due. All'interno della confezione sono compresi 4 diversi dadi neri di materiale acrilico, le istruzioni con le regole del game e il manuale che spiega e dà consigli su come affrontare il divertimento con più coinvolgimento possibile. Il prodotto arriva all'interno di una elegante scatola nera. Un praticissimo e intimo sacchetto di velluto permette di riporre i dadi una volta terminato il gioco.

Lubrificanti intimi gel

Per le coppie che non vogliono acquistare veri e propri sex toys ma desiderano comunque qualcosa che aiuti a rendere più piacevole il rapporto sessuale, ecco il Lubrificante intimo gel Durex. Si tratta di un gel stimolante con aloe vera compatibile con tutti i preservativi e sex toys Durex, per un piacere sicuro e intenso. Può essere utilizzato come gel rilassante per massaggi corpo e per ridurre la secchezza nelle parti intime.

Il gel lubrificante intimo a base d'acqua ACVIOO è stato pensato per la lubrificazione della vita sessuale, con l'obiettivo di soddisfare le donne moderne e il loro partner, liberandole nell'esperienza sessuale. La particolarità dei lubrificanti a base d'acqua è che possono essere utilizzati in sicurezza con qualsiasi tipo di materiale, a differenza di quelli a base di siliconi o oli. Può anche essere facilmente lavato dalla pelle e dai tessuti usando solo acqua corrente. E' apprezzato per le sue caratteristiche incolori, inodori, insipide e non unte, che consentono alle persone di goderne appieno. Il valore del pH è 5,8, che è debolmente acido. L'acidità e la viscosità sono esattamente le stesse di quelle delle secrezioni umane, per evitare danni alla pelle e ridurre la possibilità di microrganismi dannosi come batteri e virus.

Control Gel 2in1 Massage & Pleasure SWEET VANILLA è un gel massaggio supersensoriale a base acquosa, con formula idratante, per un viaggio nel piacere dal profumo dolce come la vaniglia del Madagascar. Sweet Vanilla è un gel per massaggi idratante e lubrificante, con profumo di vaniglia ed effetto calore. Ideale per dare ai momenti di intimità una nota di dolcezza, favorisce benessere, tranquillità ed equilibrio. La sua texture morbida e setosa lo rende ideale per massaggi sensuali su tutto il corpo e per esplorare tutte le zone erogene. Usato con i toys in silicone, aiuta a esplorare nuovi territori di piacere e regala sensazioni ancora più intense.