Sesso: quali sono le posizioni che fanno dimagrire di più?

Il sesso deve essere prima di tutto un divertimento, un momento piacevole tra partner (o da soli) libero da schemi e obiettivi. Tuttavia se si può unire l'utile al dilettevole che male c'è? Questa attività, infatti, potrebbe rivelarsi anche un alleato prezioso per chi vuole dimagrire, soprattutto se praticata in determinate posizioni, che presuppongono un maggiore impegno fisico e, di conseguenza, un più alto dispendio calorico. A sostenere che l'attività sessuale faccia bene alla linea (anche se da sola non è chiaramente sufficiente) è anche uno studio dell'Università del Quebec, che ha analizzato i parametri vitali e fisici di circa 40 coppie durante i rapporti sessuali, scoprendo che in 25 minuti di attività si possono bruciare circa 85 calorie, che possono diventare molte di più se si mettono in atto piccoli accorgimenti extra, come appunto preferire determinate posizioni. O darsi un sacco di baci, visto che farlo mette in moto 34 muscoli facciali e consente di bruciare 5 calorie al minuto. Anche farsi le coccole aiuta. Farebbe infatti bruciare dalle 80 alle 100 calorie circa in soli 20 minuti. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Posizioni per dimagrire Doggy Style

In piedi

Posizione dell'Amazzone

Missionario

Gambe in su

Fiore di Loto

A cucchiaio

Doggy Style In questo caso chi sta davanti consuma circa 103 calorie, mentre chi sta dietro 182, che possono aumentare o diminuire a seconda dell'intensità o delle varianti. Una di queste è la carriola, che prevede sempre una penetrazione da dietro ma con gambe sollevate. Questa variazione porta chi sta davanti a consumare 149 calorie, mentre chi regge il peso circa 167 calorie.

In piedi Fare sesso in piedi può determinare un dispendio calorico anche di oltre 200 calorie. Tutto però dipende da come lo si fa. Se uno dei due partner deve mantenere l'equilibrio può consumare circa 145 calorie. La variante con i piedi a terra, invece, consente di bruciare circa 600 calorie, in base ai sostegni utilizzati. Molte altre però sono estremamente utili alla causa, some quella che prevede di stare contro il muro, praticare la carriola o il doggy style, quella del funambolo (con una persona in piedi che sostiene chi sta davanti perpendicolarmente, dandogli le spalle e mettendo una mano a terra).

Posizione dell’Amazzone In questa posizione a consumare di più è la donna. L'uomo è sdraiato con le gambe chiuse o leggermente divaricate, mentre la partner seduta sopra di lui gli da le spalle. Facendo un movimento simile allo squat, la donna arriva a bruciare circa 300 calorie. L'uomo invece 130. Le calorie bruciate, ovviamente, aumentano se si tiene un ritmo più sostenuto.

Missionario La posizione più classica e per questo spesso snobbata, regala invece gioie dal punto di vista del dimagrimento perché consente all'uomo, che sta sopra e fa più fatica, di bruciare circa 250 calorie ogni 10 minuti. Quando si raggiunge l'orgasmo poi, l'attività aerobica è al suo massimo e questo consente di consumare ulteriori 122 calorie.

Gambe in su Per chi non disdegna il sesso un po' acrobatico, questa posizione decisamente intensa potrebbe essere la scelta perfetta, anche in termini di dispendio calorico, considerando che consente di bruciare per entrambi i partner dalle 115 alle 130 calorie circa. Per praticarla la donna deve sdraiarsi in posizione supina, tenendo sollevate le gambe e avvolgendole intorno al collo dell'uomo, che la penetra stando in ginocchio.

Fiore di Loto Questa posizione è molto intima e prevede che la donna si sieda a cavalcioni sopra l'uomo, che a sua volta è in posizione seduta. Oltre ad essere una delle più romantiche perché prevede il contatto visivo tra i partner, consente di bruciate circa 148 per entrambi, con un leggero sbilanciamento positivo per chi sta sotto.