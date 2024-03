Sentire le voci: allucinazioni uditive

Sentire voci, è un fenomeno noto come paracusia o allucinazione uditiva che, sebbene spesso associato a condizioni psichiatriche come la schizofrenia, può presentarsi anche in assenza di una malattia mentale, ad esempio durante momenti di stress intenso o privazione sensoriale.

Consiste in un'esperienza in cui si percepiscono suoni o parole che non provengono da una fonte esterna reale. Con "voci" infatti non si intende solo voci umane, simili a quelle di persone reali, ma anche altri suoni o rumori indistinti; possono essere di natura minacciosa, insultante o persecutoria e possono generare un forte senso di ansia e stress. Questa esperienza infatti può essere spaventosa e disorientante. Le persone che sentono voci spesso si sentono confuse, isolate e impaurite.

È importante però sottolineare che non tutte le persone che sentono voci hanno una malattia mentale. Alcune persone possono udire voci come conseguenza ad esempio di un trauma, di un lutto o di altri eventi. In questi casi, le voci tendono a essere di breve durata e a non interferire con la vita quotidiana.