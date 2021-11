Introduzione Quali sono le ragioni per le quali si avverte una sensazione di freddo dopo aver consumato un pasto? La risposta non è mai una sola. La temperatura corporea, infatti, varia naturalmente dopo aver mangiato, anche se questa leggera variazione di calore spesso passa inosservata. Una serie di circostanze può innescare questa senzazione di raffreddamento. Nella maggior parte dei casi (quasi sempre di lieve entità), si tratta di un sintomo del processo digestivo in atto: il corpo sta utilizzando energia nel metabolizzare e digerire il cibo appena ingerito. Brividi, cambiamenti della temperatura corporea, raffreddamento di mani e viso, tuttavia, potrebbero essere segno di una condizione medica, oltre che essere collegati al consumo di determinati alimenti.

Causa del freddo dopo i pasti: Dieta Un determinato regime alimentare potrebbe essere responsabile del senso di freddo avvertito dopo un pasto. Diversi studi hanno indicato che sia il digiuno intermittente che la restrizione calorica di alcune diete possono far insorgere questo problema. Le diete ipocaloriche ne sono un esempio: l'apporto calorico è un importante regolatore della produzione di energia e, di conseguenza, della variazione della temperatura corporea. Una riduzione delle calorie a lungo termine con un'alimentazione adeguata è associata a una temperatura corporea più bassa negli adulti sia normopeso che in sovrappeso. A causa del minor apporto calorico, il corpo compensa abbassando la temperatura per risparmiare energia. In linea generale, più si limita il consumo calorico, soprattutto a lungo termine, più è probabile che si senta freddo. Anche il digiuno intermittente (IF), un modello alimentare in cui si alternano il digiuno e il mangiare a intervalli regolari, può causare la stessa sensazione di raffreddamento. Esistono molti programmi di digiuno intermittente: alcuni metodi prevedono il digiuno ogni giorno per 14-16 ore, con una finestra per mangiare di 8-10 ore, mentre altri metodi prevedono il digiuno a giorni alterni. Questo regime alimentare è stato associato a molti benefici per la salute, ma è stato anche dimostrato che aumenta la sensibilità al freddo. Una potenziale causa è l'ipoglicemia, che può verificarsi a digiuno. Bassi livelli di zucchero nel sangue possono rendere il soggetto più sensibile alla sensazione di freddo o causare sudorazioni fredde.