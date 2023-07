Senso di colpa: un'emozione universale Il senso di colpa è un'emozione universale che sperimentiamo molto spesso nella vita. Ma quando diventa l'emozione prevalente nelle nostre giornate, può dar luogo a diverse patologie. Il senso di colpa è un'emozione che riguarda il nostro vivere in società. Proviamo senso di colpa quando pensiamo di aver commesso un errore o di aver violato delle regole o valori, ai quali sentiamo di dover aderire. Si tratta di un'emozione secondaria, ossia, un'emozione non innata, ma che si verifica nel processo di crescita e interazione sociale dell'individuo. Siamo in grado di provare senso di colpa solo quando abbiamo sviluppato una coscienza del Sé, riconoscendo l'esistenza di altre persone attorno a noi, e questo generalmente avviene a partire dal secondo anno di vita.

Il senso di colpa può sorgere a seguito della trasgressione di alcune norme e genera spesso sentimenti di rimorso e rimpianto in riferimento al comportamento messo in atto. Non sempre si fonda su una base oggettiva di colpa, infatti, è possibile sentirsi in colpa anche a seguito di una percezione erronea della realtà, ad esempio, presumendo o dando per scontate alcune aspettative comportamentali da parte degli altri.

Sebbene in molti contesti il senso di colpa possa dar luogo a una risposta funzionale, poiché utile a mettere in atto azioni riparative, in alcuni casi il senso di colpa può impattare negativamente sulla salute mentale e sul benessere complessivo della persona, al punto da determinare diverse patologie.

Quando il senso di colpa diventa patologico Il senso di colpa diventa patologico quando si presenta come l'emozione principale e pervasiva della nostra vita psichica, al punto da dar luogo ad alcune problematiche o disturbi mentali.

Il senso di colpa può essere presente nei disturbi d'ansia e del disturbo post traumatico da stress e può assumere un carattere patologico anche attraverso la modalità dell'overthinking, ossia il verificarsi di pensieri intensi e ripetivi. Nel tentativo di alleviare l'ansia associata al senso di colpa, i pensieri intrusivi e ricorrenti possono spingere a compiere rituali e azioni compulsive, favorendo, inoltre, l'insorgenza di un disturbo ossessivo-compulsivo. I comportamenti compulsivi possono alimentare ulteriormente l'emozione: chi soffre di disturbo ossessivo-compulsivo può provare senso di colpa anche per non essere in grado di controllare i propri pensieri o le proprie azioni.

Il senso di colpa può anche trovarsi alla base della ruminazione, una modalità di pensiero ripetitivo riguardante un evento passato, che in alcuni casi può diventare disfunzionale e maladattiva. La ruminazione è coinvolta nella genesi e nel mantenimento della depressione e contribuisce all'amplificazione dell'umore depresso. Le persone con depressione possono sentirsi intrappolate in ruminazioni e autoaccuse sulle loro presunte colpe. Nella depressione, infatti, il senso di colpa assume spesso un ruolo centrale e pervasivo, contribuendo a innescare sentimenti di inadeguatezza e auto-denigrazione.

Il senso di colpa può generare un circolo vizioso e dar luogo a diverse problematiche, che è necessario affrontare con il supporto di un professionista della salute mentale. Per approfondire: Overthinking: cos'è, quali sono i sintomi, le cause e come si cura

Perché ci sentiamo in colpa Possiamo sentirci in colpa per aver commesso un errore o per non aver soddisfatto delle aspettative che coinvolgono altre persone. Gli esseri umani sono degli "animali sociali", pertanto, è normale provare senso di colpa.

Il senso di colpa si innesca a seguito del giudizio riguardo i propri pensieri o azioni; si tratta di una valutazione strettamente connessa a ciò che abbiamo appreso essere "giusto" o "sbagliato". Il senso di colpa è legato allo sviluppo di una morale in riferimento al nostro comportamento e all'impatto che ha, o potrebbe avere, sugli altri. Non è un'emozione intrinseca dell'essere umano, ma si sviluppa a partire dalla consapevolezza di essere parte di un contesto sociale e dell'accettazione delle regole che lo governano.

A seguito dell'interiorizzazione delle norme del nostro ambiente di appartenenza, alcune condotte possono essere accettate oppure condannate, pertanto, a seconda del contesto, possiamo provare più o meno colpa, con conseguenze sull'intensità e frequenza dell'emozione provata.

Il senso di colpa, come tutte le emozioni, ha una sua funzione: può spingerci a riparare, porre rimedio o, anche, aprire nuovi spazi di riflessione utili a rivalutare il proprio modo di porsi all'interno di certe norme o conseguenze.

Quando, però, il senso di colpa diventa pervasivo e si trasforma in condanna ed etichetta, può innescare nuove emozioni, quali vergogna o senso di inadeguatezza, assumendo una valenza esistenziale che allontana dalla sua effettiva utilità funzionale.