Altra importante differenza, poi, riguarda la funzionalità respiratoria: il soggetto sottoposto ad anestesia generale ha bisogno di un supporto per la respirazione , mentre l'individuo in sedazione profonda respira autonomamente.

In entrambi i casi, il paziente è incosciente, ma, mentre nell'anestesia generale il paziente non risponde ad alcuna stimolazione (che sia tattile, dolorifiche ecc.), nella sedazione profonda potrebbe svegliarsi a seguito di uno stimolo tattile o doloroso molto intenso.

Per praticare la sedazione profonda, il medico anestesista-rianimatore impiega farmaci specifici, che somministra prevalentemente per via endovenosa o per via inalatoria .

La sedazione profonda garantisce anche il rilassamento del paziente. Ciò è particolarmente utile in occasione di interventi chirurgici minori, che possono indurre uno stress psicofisico importante, che durano a lungo e/o che comportano l'assunzione di posizioni scomode, difficili da mantenere in uno stato di coscienza.

L'anestesia generale compromette per l'intera durata della procedura la funzione respiratoria e la funzione cardiovascolare del paziente, ragion per cui è fondamentale un monitoraggio attento delle sue condizioni.

Per praticare l'anestesia generale, il medico anestesista-rianimatore impiega una miscela di farmaci appositi, che può somministrare per via endovenosa o per via inalatoria.

Il paziente in anestesia non avverte dolore e non percepisce nulla di ciò che accade attorno a lui (in altre parole, non sente rumori, dialoghi o movimenti).

Differenze

Sedazione Profonda e Anestesia Generale: quali sono le differenze?

Sedazione profonda e anestesia generale differiscono sotto vari punti di vista: nel livello di incoscienza, nelle indicazioni, nelle modalità di somministrazione dei farmaci, nel grado di alterazione delle funzioni vitali e nei tempi di recupero.

Stato di incoscienza e capacità di risposta agli stimoli

Sia la sedazione profonda che l'anestesia generale inducono l'addormentamento del paziente e ne comportano la perdita di coscienza.

Tuttavia, il paziente in sedazione profonda può svegliarsi se sottoposto a uno stimolo tattile o doloroso molto intenso, mentre il soggetto in anestesia generale non è in grado di svegliarsi in alcuni modo se non quando il medico anestesista interrompe la somministrazione farmacologica.

Sedazione profonda : stato di incoscienza medio alto e capacità di risposta esclusivamente a stimoli molto intensi (stimoli nella norma non producono alcun effetto). Anestesia generale : stato di incoscienza elevato e capacità di risposta agli stimoli nulla.

Indicazioni

La sedazione profonda è indicata in occasione di interventi chirurgici minori o non particolarmente invasivi ma lunghi, quali per esempio:

La sedazione profonda può trovare impiego anche in ambito diagnostico, in occasione di procedure quali:

L'anestesia generale, invece, è indicata negli interventi di chirurgia maggiore che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

Potrebbero influenzare la funzione respiratoria;

Sono molto lunghi;

Coinvolgono organi importanti come cuore, cervello, reni, fegato ecc.;

Includono l'apertura della cavità addominale;

Riguardano un'ampia area del corpo;

Sono ad alto rischio di ingenti perdite di sangue.

Diversamente dal caso della sedazione profonda, è difficile indicare con precisione quando serve l'anestesia generale; è più facile, invece, indicare quali sono i requisiti che deve avere l'intervento per ricorrere all'anestesia generale.

Sedazione profonda : interventi chirurgici minori o poco invasivi ma che durano a lungo Anestesia generale : interventi di chirurgia maggiore, che durano a lungo, sono particolarmente invasivi, riguardano organi importanti, prevedono l'apertura della cavità addominale, interessano ampie parti del corpo e/o presentano un alto rischio emorragico.

Modalità di somministrazione dei farmaci

In caso di sedazione profonda, la somministrazione farmacologica avviene prevalentemente per via endovenosa o per via inalatoria; anche se più raramente, tuttavia, sono ammesse la somministrazione intramuscolo e quella combinata.

L'anestesia generale, invece, si ottiene quasi sempre per via endovenosa; la somministrazione per via inalatoria è possibile, ma meno usata rispetto a quanto accade per la sedazione profonda.

Sedazione profonda : somministrazione dei farmaci per via endovenosa o per via inalatoria. Anestesia generale : preferenza per somministrazione per via endovenosa.

Grado alterazione funzioni vitali

In genere, la sedazione profonda non compromette la funzione respiratoria, mentre sicuramente non interferisce con la funzione cardiovascolare. Il fatto che, nella maggior parte dei casi, non interferisca con la funzione respiratoria esclude, salvo rari casi, l'impiego di un supporto per la respirazione.

L'anestesia generale, invece, compromette temporaneamente la funzione respiratoria e quella cardiovascolare. L'interferenza nei confronti della funzionalità respiratoria impone l'impiego di un supporto meccanico per la respirazione, ottenuto mediante intubazione (si parla più propriamente di ventilazione polmonare meccanica assistita).

Sedazione profonda : in genere, non compromette la funzionalità respiratoria; sicuramente, non altera la funzione cardiovascolare. Anestesia generale : altera la funzionalità cardiovascolare e quella respiratoria. Per far fronte a questo secondo inconveniente, si ricorre alla ventilazione polmonare meccanica assistita, con intubazione del paziente.

Tempi di recupero

I tempi di recupero da una sedazione profonda sono decisamente più brevi rispetto a quelli previsti dopo un'anestesia generale.

L'anestesia generale ha un impatto sul corpo umano molto più provante di quello che ha la sedazione profonda, benché in entrambi i casi ci sia stata perdita di conoscenza.

Non a caso, dopo un intervento/procedura in sedazione profonda, la persona può già far ritorno a casa (già dopo 1-2 ore); al contrario, dopo un'operazione in anestesia generale, è previsto solitamente un ricovero di almeno un giorno, poiché il degente ha bisogno di diverse ore per riprendersi.

Sedazione profonda : tempi di ripresa relativamente veloci. Anestesia generale : tempi di recupero lenti, nell'ordine di diverse ore; in genere, il paziente trascorre almeno una notte in ospedale/clinica.

Altre differenze tra Sedazione Profonda e Anestesia Generale