Scarlattina e Bambini: perché l'infezione colpisce i più piccoli?

Scarlattina nei Bambini

La scarlattina è una malattia infettiva scatenata dal batterio Streptococco beta-emolitico di gruppo A.

Scarlattina e bambini sono strettamente legati tra loro, per il fatto che i secondi rappresentano il target preferito della prima; per la precisione, i bersagli prediletti della scarlattina sono i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

Perché la Scarlattina colpisce soprattutto i Bambini?

La scarlattina colpisce soprattutto i bambini di 3-10 anni, perché questi soggetti sono generalmente privi delle difese immunitarie che proteggono dallo Streptococco beta-emolitico di gruppo A.

Bimbi più piccoli (se allattati ancora al seno) e adolescenti sono generalmente esenti dalla scarlattina, poiché sono forniti di difese immunitarie adeguate:

Se allattati al seno, neonati e bimbi sotto i 2 anni possono contare su anticorpi anti-scarlattina che la madre passa loro attraverso il latte materno;

Le persone di età superiore ai 10 anni sono in possesso, in più dell'80% dei casi, di un sistema immunitario sufficientemente maturo e dotato di anticorpi anti-Streptococco beta-emolitico di gruppo A.

Streptococco beta-emolitico di gruppo A, scarlattina e altre infezioni

Conosciuto anche come Streptococcus pyogenes, lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A è un batterio Gram-positivo molto comune, che, in tutto il Mondo, ogni anno, è responsabile di almeno 700 milioni di infezioni.

Trasmesso principalmente via aerosol, lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A può provocare, oltre alla scarlattina nei bambini e nell'essere umano in generale, forme molto comuni di faringite e infezioni della pelle, come mpetigine, erisipela, cellulite, fascite necrotizzante ecc.

In cosa consiste la trasmissione via aerosol? La trasmissione via aerosol di una malattia infettiva implica che il contagio di un nuovo ospite avvenga attraverso le goccioline di saliva infetta (quindi contenenti l'agente patogeno responsabile dell'infezione), emesse da un malato in occasione di starnuti, colpi di tosse o quando parla.

Le malattie infettive trasmissibili via aerosol rendono i luoghi sovraffollati degli ambienti ideali per la diffusione dell'agente patogeno scatenante.

