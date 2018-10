Scarlattina negli Adulti: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi e Terapia

Febbre a 38°C;

Mal di gola;

Dolori addominali;

Tachicardia;

Cefalea.

ESANTEMA DELLA SCARLATTINA: QUALCHE DETTAGLI IN PIÙ

L'esantema dovuto alla scarlattina è, nei pazienti di qualche età e stato di salute, il sintomo più caratteristico della condizione in questione, pertanto merita un piccolo approfondimento.

Nei malati di scarlattina, puntini e chiazzette scarlatte compaiono, dapprima, su collo, ascelle e area inguinale e, poi, nel giro di 24 ore, in tutto il resto del corpo, tranne su naso, bocca e mento.

Dopo qualche giorno di scarlattina, l'esantema in questione lascia spazio a processo di desquamazione cutanea abbastanza evidente, che rappresenta un esempio di desquamazione furfuracea.

L'eruzione cutanea prodotta dalla scarlattina non è mai pruriginoso, ossia non causa mai prurito.

La scarlattina negli adulti presenta un tempo di incubazione che oscilla tra 1 e 3 giorni (N.B: il tempo di incubazione di una malattia infettiva è lo spazio di tempo che separa il momento dell'esposizione al patogeno responsabile e il momento della comparsa dei primi sintomi).

Scarlattina negli Adulti: conseguenze in Gravidanza

Tra i possibili bersagli della scarlattina negli adulti ci sono anche le donne in gravidanza.

In genere, la scarlattina nelle donne incinte non rappresenta un pericolo per il futuro nascituro; è infatti molto raro che determina malformazioni fetali e si trasmetta dalla madre al bambino, al momento della nascita.