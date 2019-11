Le coperte termiche vanno applicate sopra al lenzuolo, per coprire il corpo, come una qualunque trapunta. Sono dotate di una resistenza elettrica e – se attaccate alla presa di corrente - si scaldano, emanando calore. Sono consigliate ai più freddolosi e a coloro che soffrono di dolori reumatici. Sono una valida alternativa a piumoni e coperte di lana, sono dotate di un telecomando per regolare manualmente calore e, a volte, anche tempo di riscaldamento.

Scaldaletto coprimaterasso

Gli scaldaletto, invece, come anticipato, sono teli che si applicano sul materasso, prima del lenzuolo. Vanno attaccati alla presa di corrente almeno 40-60 minuti prima di coricarsi, in modo da riscaldare bene il materasso e regalare il massimo calore a chi si infila sotto le coperte. Esistono diversi tipi di scaldaletto, quelli che abbiamo selezionato per voi sono certamente tra i migliori che riuscirete a trovare.

Il modello MVPower ha 3 livelli di temperatura, si riscalda rapidamente ed è dotato di electro block di sicurezza. Non da ultimo ha una ulteriore comodità: è lavabile. Il calore prodotto dallo scaldaletto si emana in maniera uniforme in tutte le zone del corpo, di modo che non c'è una parte che resti più fredda delle altre o, al contrario, troppo calda.

