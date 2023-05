Sbalzi di temperatura: come non ammalarsi con il meteo instabile

Introduzione La primavera, così come l'autunno, è una stagione molto instabile dal punto di vista meteorologico. Non di rado, infatti, belle giornate di sole e caldo si alternano a rovesci, abbassamenti della temperatura, vento e pioggia. Il risultato è che aumentano le probabilità di ammalarsi. Ma proteggersi dagli sbalzi di temperatura non è impossibile, basta adottare le misure giuste.

Come agiscono gli sbalzi di temperatura Le repentine variazioni climatiche che si susseguono nell'arco di poche ore ostacolano la clearance mucociliare, ossia l'azione delle cellule cigliate presenti nelle mucose respiratorie, soprattutto di naso e trachea. Si tratta di elementi essenziali per la difesa dell'organismo poiché spostano verso l'esterno il muco normalmente presente nelle vie aeree e, con esso, anche le polveri e gli agenti dannosi intrappolati al suo interno (e arrivati tramite l'aria che penetra dall'esterno). Se le ciglia non riescono a lavorare correttamente, il muco e i microrganismi rimangono più a lungo nelle cavità nasali, favorendo la comparsa di infiammazioni e infezioni. Gli sbalzi di temperatura inoltre alterano il meccanismo di termoregolazione, quel sistema che ha la funzione di mantenere il nostro sangue alla giusta temperatura, attraverso la produzione e la dispersione del calore. Ma se il sistema di termoregolazione non funziona perfettamente, le difese si indeboliscono. Non solo. Gli sbalzi termici e le correnti di vento secco provocano problemi all'apparato respiratorio perché comportano una disidratazione delle vie aeree che, di conseguenza, sono più vulnerabili all'attacco di virus e batteri. Inoltre, molti virus amano le oscillazioni termiche, per cui si diffondono più facilmente quando il meteo è ballerino.

Le buone abitudini da adottare Curare l'alimentazione

Bere a sufficienza

Muoversi

Concedersi il giusto riposo

Combattere lo stress

Vestirsi a strati

Bere a sufficienza Gli organi e i meccanismi di difesa e di purificazione hanno bisogno di liquidi per funzionare bene. Non è un caso che il nostro corpo sia composto in gran parte da acqua. In particolare, hanno bisogno di liquidi le vie respiratorie: questo perché, se si disidratano, diventano più vulnerabili agli agenti nocivi. Ecco perché è importante bere molto, non solo acqua, ma anche te, tisane, centrifugati, brodi.

Muoversi L'esercizio fisico contribuisce a ottimizzare l'efficienza del sistema immunitario, aumentando la produzione e l'attività dei globuli bianchi e, in particolare, dei linfociti T. Inoltre, rende meno vulnerabili alle infiammazioni, rafforza l'apparato respiratorio e riequilibra il sistema di termoregolazione. In aggiunta promuove la circolazione, di conseguenza tutti gli organi, compresi naso, gola, bronchi e polmoni possono ricevere più sangue, nutrimento e cellule difensive. Ai fini della prevenzione e del rafforzamento del sistema immunitario, qualsiasi sport fa bene. Ciascuno, dunque, è libero di scegliere l'attività fisica che preferisce, tenendo conto del suo grado di allenamento e delle sue esigenze. L'ideale, comunque, sarebbe praticare un'attività aerobica a giorni alterni per almeno 45-60 minuti, abbinandola a esercizi a corpo libero.





Concedersi il giusto riposo Anche il riposo è fondamentale perché permette al sistema immunitario di rigenerarsi e riposarsi. In linea di massima, bisognerebbe dormire almeno sette ore per notte. Tuttavia, occorre considerare che le esigenze di sonno sono strettamente personali: ci sono anche soggetti che hanno bisogno di dormire per un numero minore di ore per stare bene.

Combattere lo stress Lo stress e le tensioni rendono più vulnerabili a virus e batteri perché indeboliscono tutto il sistema immunitario. Per questo, è importante ritagliarsi del tempo per dedicarsi ad attività piacevoli e rilassanti, come camminare, fare una doccia profumata, leggere, stare nella natura. Fra l'altro stare all'aria aperta è benefico anche per un'altra ragione: l'esposizione ai raggi solari e la permanenza in ambienti esterni stimolano in modo positivo i meccanismi di termoregolazione e di difesa.