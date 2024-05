Sauna, è vero che fa dimagrire?

La sauna è una pratica antica, apprezzata per le sue molteplici virtù. Nonostante, sia ormai conosciuta e praticata da tante persone, esistono ancora diversi falsi miti e dubbi attorno ad alcuni dei suoi benefici. Uno dei più diffusi riguarda il suo presunto effetto dimagrante , sottolineato da molti. In realtà, non è vero che la sauna fa perdere peso , ma è sicuramente vero che fa sudare ed esercita un effetto detox .

Cos'è la sauna

Anche se comunemente si parla di sauna, in realtà ne esistono diversi tipi. Quella più conosciuta e diffusa è la sauna finlandese, che prevede il soggiorno in cabine di legno, dotate di panchine, anch'esse di legno, in cui la temperatura in genere è compresa fra i 60-80°C e i 100°C. L'aria è secca: il tasso di umidità, infatti, è intorno al 10-20%. All'interno sono presenti bracieri e stufe.

Durante la permanenza in cabina, che deve essere limitata e in linea di massima non essere superiore ai 15-20 minuti, si può versare acqua sulle pietre roventi presenti nel braciere. In questo modo, si genera vapore surriscaldato, che rende l'ambiente più umido e favorisce la sudorazione.

Una volta usciti dalla sauna, nei paesi nordici si è soliti immergersi un una vasca di acqua gelata. In occidente, molti preferiscono limitarsi a fare una doccia fredda, e a volte nemmeno a quella.