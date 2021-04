SARS-CoV-2: Struttura, Proteine e Patogenesi del Nuovo Coronavirus

L'infezione da SARS-CoV-2 è particolarmente pericolosa per gli individui over-60, per coloro che presentano patologie croniche (es: diabete , coronaropatia ) e per le persone in terapia con farmaci depressori del sistema immunitario (es: chemioterapici , immunosoppressori ).

I dati epidemiologici del momento dicono che: SARS -CoV-2 è presente in oltre 200 Paesi del Mondo, si sono ammalate di COVID-19 all'incirca 113 milioni di persone in tutto il Globo (febbraio 2021) e, di queste, ne sono decedute 2,5 milioni.

Struttura di SARS-CoV-2

Com’è Fatto SARS-CoV-2: Struttura, Genoma e Proteine

Shutterstock

Esempio di beta-coronavirus, SARS-CoV-2 è un virus a RNA a singolo filamento positivo, dotato di pericapside (o envelope).

Il pericapside è una sorta di involucro posto attorno al capside di alcuni virus; esso è formato da fosfolipidi e glicoproteine.

SARS-CoV-2 possiede un genoma di 29.881 basi azotate, che codifica per 9.860 aminoacidi.

Questo genoma si suddivide in geni per proteine strutturali e geni per proteine non-strutturali.

I geni per le proteine strutturali codificano per la proteina spike (abbreviata in S), la proteina del pericapside (abbreviata in E, da envelope), la proteina di membrana (abbreviata in M) e la proteina del nucleocapside (abbreviata in N).

Come suggerisce il nome, le proteine strutturali concorrono a formare la struttura di SARS-CoV-2.

I geni per le proteine non-strutturali, invece, codificano per proteine, quali per esempio la proteasi simile alla 3-chimotripsina, la proteasi simile alla papaina o la RNA polimerasi RNA-dipendente, le cui funzioni sono regolare e dirigere i processi di replicazione e assemblaggio del virus.

Di seguito, è riportata una descrizione delle singole proteine strutturali, con un occhio di riguardo alla proteina S, e delle proteine non-strutturali.

Lo sapevi che… SARS-CoV-2 condivide circa l'82% del suo genoma con i coronavirus SARS-CoV (responsabile di SARS) e MERS-CoV (responsabile della sindrome respiratoria Medio-Orientale).

Per approfondire: