Sarcopenia: come contrastare la perdita di massa muscolare

Cosa Fare

Come contrastare la Perdita di Massa Muscolare

Attualmente, non esiste una cura medica specifica che sia in grado di evitare la sarcopenia o arrestarne l'incedere, una volta insorta.

Il destino degli anziani colpiti da questa condizione, tuttavia, non è segnato: tramite un esercizio fisico mirato e un adeguato apporto di proteine con la dieta ed eventualmente altre strategie, infatti, è possibile contrastare la sarcopenia, frenando la caratteristica perdita di massa muscolare e alleviando la sintomatologia correlata.

Esercizio Fisico contro la Sarcopenia

L'esercizio fisico comporta un uso dei muscoli; l'uso dei muscoli è fondamentale per il mantenimento e, quando è intenso e mirato, anche per il miglioramento della massa e della forza muscolare.

Gli esperti ritengono che, per contrastare la sarcopenia, l'attività fisica debba:

Comprendere allenamenti di forza e allenamenti di resistenza ;

e ; Interessare tutti i più importanti distretti muscolari , quindi gambe, braccia, petto, spalle, schiena e addome;

, quindi gambe, braccia, petto, spalle, schiena e addome; Essere praticato almeno un paio di volte a settimana.

È doveroso segnalare che, prima di intraprendere qualsiasi programma di allenamento, l'anziano che soffre di sarcopenia dovrebbe consultare il proprio medico curante, al fine di conoscere le attività fisiche idonee al suo stato di salute generale, e affidarsi a un personal trainer o a un fisioterapista esperto in riabilitazione sportiva, così da imparare la corretta tecnica di esecuzione dei vari esercizi ed evitare spiacevoli infortuni.

Si ricorda che la sedentarietà è un fattore favorente la sarcopenia.

Dieta per contrastare la Sarcopenia

La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato che un'alimentazione corretta posticipa l'esordio della sarcopenia e ne rallenta il decorso.

È inoltre risaputo che, per trarre il massimo beneficio dall'esercizio fisico, occorre alimentarsi adeguatamente sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo.

Entrando maggiormente nei dettagli, quindi, la dieta ideale a contrastare la sarcopenia deve comprendere:

È importante ricordare che, per svariati motivi (es: isolamento sociale, problemi di spostamento ecc.), gli anziani tendono a mangiare meno del dovuto; ciò li espone a un rischio maggiore di sviluppare una carenza alimentare di proteine, la quale è fortemente penalizzante per il mantenimento della massa muscolare e la salute dei muscoli in generale.

Alimenti a Fini Medici Speciali per la Sarcopenia

Attendibili studi scientifici hanno dimostrato che, in presenza di sarcopenia diagnosticata, l'assunzione di specifici supplementi nutrizionali orali, contenenti proteine del siero del latte, aminoacidi essenziali, vitamina D e calcio, contribuisce all'incremento della massa muscolare.

Questi supplementi nutrizionali appartengono alla categoria degli alimenti a fini medici speciali, che devono essere utilizzati sotto controllo medico.

Trattamenti del futuro: le ricerche

Da diverso tempo, ormai, sono in corso studi scientifici in merito al possibile impiego dell'ormone della crescita e del testosterone, per favorire il mantenimento della massa e della funzionalità muscolare in presenza di sarcopenia.

I risultati di queste ricerche, tuttavia, sono contrastanti: è emerso un miglioramento della massa muscolare, ma non della forza e della funzionalità; inoltre, la somministrazione esogena di questi ormoni ha importanti effetti collaterali, che non si riescono ancora a controllare.

Sempre con l'intento di far fronte alla sarcopenia, infine, sono da segnalare anche indagini su un possibile utilizzo di farmaci come gli ACE-inibitori e di integratori a base di grelina, vitamina D, creatina o acido eicosapentaenoico (EPA).