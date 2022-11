Sarcoma di Ewing: cause, sintomi e sopravvivenza

Dalle cause sconosciute, questa neoplasia interessa solitamente le ossa lunghe ( femore , tibia , omero ecc.) e le ossa del bacino . particolare tumore maligno delle ossa, al quale non è stata ancora attribuita una precisa causa d'insorgenza.

Il sarcoma di Ewing non è il solo tumore osseo primitivo esistente; infatti, in base alle cellule dell'osso dalle quali origina la neoplasia, esistono anche:

In ambito oncologico, tutti i tumori ossei primitivi sono sarcomi ossei . Questa precisazione è doverosa, in quanto esistono tumori ossei secondari, ovvero frutto di metastasi, che non sono affatto sarcomi. Alla luce di ciò, dire tumore osseo primitivo o sarcoma osseo è la stessa cosa.

Il termine "primitivo" sta a indicare che la neoplasia deriva direttamente dalla proliferazione incontrollata di un cellule del tessuto osseo (o molle circostante) e non da un processo di diffusione di metastasi (quindi non da un tumore insorto altrove).

In aggiunta al dolore, altri segni da non trascurare sono: un'inspiegabile febbre alta e un immotivato calo del peso corporeo .

Spesso, la gestione terapeutica del sarcoma di Ewing richiede il ricorso a cure aggressive per il corpo umano . Queste terapie possono avere effetti collaterali non solo nel breve periodo, ma anche nel lungo.

Diagnosi

Come si scopre il Sarcoma di Ewing?

Per diagnosticare il sarcoma di Ewing servono varie indagini.

Come spesso accade, l'iter diagnostico inizia da: racconto dei sintomi, storia clinica (anamnesi) e esame obiettivo.

Dopodiché, prosegue con diversi test radiologici e di medicina nucleare.

Infine, termine con una biopsia tissutale.

Un'indagine così approfondita è d'obbligo, poiché chiarisce definitivamente qual è la condizione presente e, alla luce di ciò, permette di pianificare il trattamento più adeguato.

Esame obiettivo e anamnesi

Se accurate, anamnesi ed esame obiettivo possono fornire preziose informazioni e indirizzare già la diagnosi verso una conclusione corretta.

L'approfondimento, tuttavia, è sempre doveroso.

Esami radiologici utili alla diagnosi di sarcoma di Ewing sono:

Raggi X : forniscono immagini dei tessuti interni, in particolare quello osseo. Permettono di evidenziare eventuali masse anomale.

Comportano l'esposizione del paziente a radiazioni ionizzanti.

: forniscono immagini dei tessuti interni, in particolare quello osseo. Permettono di evidenziare eventuali masse anomale. Comportano l'esposizione del paziente a radiazioni ionizzanti. Risonanza magnetica nucleare ( RMN ): mostra nei dettagli tessuti e organi interni del corpo umano. Serve soprattutto a stabilire se il tumore ha diffuso metastasi in altre sedi del corpo. Non c'è esposizione del paziente a radiazioni ionizzanti.

( ): mostra nei dettagli tessuti e organi interni del corpo umano. Serve soprattutto a stabilire se il tumore ha diffuso metastasi in altre sedi del corpo. Non c'è esposizione del paziente a radiazioni ionizzanti. Tomografia assiale computerizzata (TAC o TC): fornisce anch'essa un'immagine dettagliata dei tessuti e degli organi interni del corpo, e, come la RMN, serve per identificare eventuali metastasi. Sfrutta una strumentazione a radiazioni ionizzanti.

Medicina nucleare

La medicina nucleare fa uso di sostanze radioattive (o radiofarmaci), impiegandole sia in diagnostica che in terapia.

Forniscono utili informazioni i seguenti esami:

Scintigrafia ossea . Tramite l'iniezione di un radiofarmaco per via endovenosa, permette di ricavare delle immagini relative all'anatomia e all'attività metabolica delle ossa. Si tratta di un esame diagnostico molto sensibile, perché mostra chiaramente se ci sono delle alterazioni patologiche; tuttavia, allo stesso tempo, risulta un esame aspecifico, in quanto non chiarisce la natura dei disturbi evidenziati.

. Tramite l'iniezione di un radiofarmaco per via endovenosa, permette di ricavare delle immagini relative all'anatomia e all'attività metabolica delle ossa. Si tratta di un esame diagnostico molto sensibile, perché mostra chiaramente se ci sono delle alterazioni patologiche; tuttavia, allo stesso tempo, risulta un esame aspecifico, in quanto non chiarisce la natura dei disturbi evidenziati. Tomografia a emissione di positroni (PET). Consente di visualizzare l'attività delle cellule che compongono i vari tessuti e organi del corpo. Una massa tumorale o le metastasi sono entità cellulari molto attive, pertanto visibili alla PET. Come per la scintigrafia ossea, si inietta un radiofarmaco per via endovenosa.

Biopsia tissutale

La biopsia è l'esame indispensabile alla conferma diagnostica: prevede, infatti, l'analisi microscopica di un campione di cellule provenienti dal tumore, al fine di stabilirne la natura (benigna o maligna) e le caratteristiche (grado e stadio).

In genere, il prelievo è una procedura che si svolge in anestesia locale e che prevede l'impiego di un apposito ago; tuttavia, ci sono circostanze in cui necessario praticare un intervento chirurgico a cielo aperto in anestesia generale (biopsia a cielo aperto).

Altri esami utili

La ricerca diagnostica per l'individuazione del sarcoma di Ewing potrebbe includere anche:

In fase iniziale, una serie di esami del sangue che valutano quei parametri classicamente alterati in presenza di tumore;

Dopo la conferma diagnostica, una biopsia del midollo osseo, al fine di stabilire se il tumore si è diffuso fino a quest'organo.

Grado e Stadio del Sarcoma di Ewing

La gravità dei sarcomi ossei dipende dall'analisi medica di due parametri interconnessi tra loro: il grado e lo stadio (o stadiazione).

Grado

Il grado indica il tasso di crescita del tumore: se è elevato, vuol dire che la crescita è molto rapida; viceversa, se è basso, significa che la crescita è lenta.

Un tumore a crescita lenta è meno grave di uno a crescita rapida, perché ha meno probabilità di espandersi e diffondersi; tuttavia, esistono delle eccezioni a questa affermazione, in quanto alcuni tumori possono avere un ritmo di crescita lento, ma provocare lo stesso metastasi; oppure possono, improvvisamente, aumentare il loro tasso di crescita.

Stadio

Lo stadio, o stadiazione, è un indice delle dimensioni della massa tumorale e di quanto questa è diffusa nel corpo.

La distinzione di 4 stadi evolutivi diversi permette di descrivere le caratteristiche possedute da un sarcoma osseo (si veda la seguente tabella).

Stadi di evoluzione di un sarcoma osseo Stadio 1: Il tumore ha un basso ritmo di crescita e misura meno di 8 cm.

Il tumore ha un basso ritmo di crescita ed è più grande di 8 cm (o l'osso in cui si è formato è intaccato dal tumore in più punti). Stadio 2: Il sarcoma osseo ha un alto ritmo di crescita e misura meno di 8 cm.

Il sarcoma osseo ha un alto ritmo di crescita ed è più grande di 8 cm. Stadio 3: Il sarcoma osseo ha un elevato ritmo di crescita e ha intaccato più parti dello stesso osso, in cui si è formato. Stadio 4: Il tumore si è diffuso dall'osso, in cui si è formato, e ha raggiunto i polmoni (metastasi polmonari). Il grado di crescita può essere sia lento che veloce.

Il tumore ha intaccato, oltre ai polmoni, anche i linfonodi e altri organi del corpo. Come nel caso precedente, il tasso di crescita può essere sia lento che veloce.

Perché la Diagnosi di Sarcoma di Ewing richiede tanti Esami?

La sintomatologia del sarcoma di Ewing è molto simile a quella di altre patologie, come infezioni (osteomieliti) e traumi accidentali alle ossa; ciò fa sì che, per stabilire una diagnosi corretta, servano numerosi esami e controlli.