Sangue nell'occhio: quando preoccuparsi? Cause e cosa fare

Il sintomo comunemente descritto come " sangue nell'occhio " è causato dalla rottura dei piccoli capillari superficiali, situati tra la sclera e la congiuntiva ; ne consegue un versamento di sangue apprezzabile come una chiazza rossa nella "parte bianca" dell'occhio ( sclera oculare ).

In campo medico, si parla più correttamente di emorragia sottocongiuntivale (o iposfagma): sottocongiuntivale è il termine utilizzato per descrivere lo spazio situato appena sotto la congiuntiva (la superficie trasparente dell'occhio), mentre "emorragia" si riferisce alla rottura di un vaso sanguigno .

Il dolore è generalmente inesistente o minimo e non vi è alcun cambiamento nella visione .

Il sangue inizialmente appare di colore rosso vivo, sotto la superficie congiuntivale trasparente. Più tardi, l'emorragia può diffondersi e diventare verde o gialla, in maniera simile ad un livido .

Quali sono le cause?

Nella maggior parte dei casi, la perdita di sangue nell'occhio è innocua e non provoca problemi di vista o un rilevante disagio, nonostante il suo aspetto visibile.

L'emorragia sottocongiuntivale può essere causata da improvvisi aumenti di pressione, come violenti starnuti o colpi di tosse. La rottura dei capillari può verificarsi anche in persone che soffrono di ipertensione o che assumono anticoagulanti.

Sangue nell'occhio: perché succede?

Un'emorragia sottocongiuntivale si verifica quando un piccolo vaso sanguigno si rompe e riversa il sangue a livello della congiuntiva bulbare. L'epitelio congiuntivale, infatti, contiene numerosi vasi sanguigni (in genere sono visibili quando l'occhio è infiammato). Questi vasi sono piuttosto fragili e le loro pareti possono rompersi con facilità.

Per approfondire:

Quando preoccuparsi del sangue nell'occhio?

La perdita di sangue nell'occhio può essere causata occasionalmente da uno starnuto o da un forte colpo di tosse. In altri casi, può essere dovuta a soffocamento, sollevamento di carichi pesanti, vigoroso sfregamento dell'occhio e vomito.

Tuttavia, il sangue nell'occhio può essere determinato anche da condizioni più gravi:

Di tanto in tanto, la perdita di sangue nell'occhio può anche essere un segno di altri tipi di patologie oculari potenzialmente gravi, soprattutto se associato a secrezione oculare (infezione dell'occhio). Inoltre, l'emorragia sottocongiuntivale può comparire come complicazione post-operatoria minore in chirurgia refrattiva (esempio: LASIK).

Diversi fattori possono aumentare il rischio di rottura di un vaso sanguigno nell'occhio. Ad esempio, il sangue nell'occhio può rappresentare un effetto collaterale di farmaci anticoagulanti, come l'aspirina (acido acetilsalicilico) e il warfarin. Anche se raro, l'erba di San Giovanni, il ginkgo biloba, lo zenzero e il pepe di Cayenna possono aumentare il rischio di sanguinamento, se assunti in dosi elevate.