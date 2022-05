Salute dei polmoni: quali sono le piante che la migliorano?

Nonostante non possano essere sostituite ai farmaci, alcune parti delle piante sono ritenute piuttosto efficaci per lenire dolori e malanni fin dall'antichità. Ognuna di esse ha proprietà specifiche e ne esistono alcune particolarmente indicate per contrastare o prevenire le malattie respiratorie. Ecco quali.

Abete rosso e pino Anche la linfa di alcuni alberi è nota da sempre per le capacità di guarire da fastidi legati alla respirazione. In particolare, quella di abete rosso e pino sarebbe la migliore di tutti perché aiuterebbe a trattare e alleviare il disagio respiratorio, se utilizzata per massaggiare il petto. Le oleoresine all'interno, infatti, facilitano la respirazione, calmano la tosse e aiutano a rompere il catarro nei polmoni in modo da poterlo espettorare. Per fare un massaggio respiratorio a base di linfa aromatica di abete rosso o pino è necessario diluire la resina derivata da queste piante in olio caldo con le seguenti proporzioni: un quarto di resina e tre quarti di un olio a scelta, come ad esempio quello di cocco, oliva o mandorle. Una volta realizzato un composto omogeneo cospargerlo sul petto e procedere con il massaggio compiendo movimenti circolari.

Tè verde Il te verde è un altro componente vegetale considerato un toccasana per la salute sotto diversi punti di vista. Per quanto riguarda la salute respiratoria, il merito sarebbe principalmente dell'alta concentrazione di flavonoidi antiossidanti chiamati catechine, e in particolare di epigallocatechina gallato, noto per le sue capacità di aiutare a ridurre i danni polmonare.

Eucalipto Originaria dell'Australia, la pianta di eucalipto è una di quelle più spesso indicate quando si cercano componenti naturali in grado di migliorare i problemi respiratori, soprattutto in caso bronchi e polmoni siano occlusi dal muco, perché contiene un principio attivo chiamato eucaliptolo che risulta particolarmente utile alla causa. Questa specie vegetale è anche ricca di oli essenziali volatili che amplificano tale capacità aumentando la fluidità del muco nei polmoni, alleviando l'infiammazione e migliorando la funzionalità dei bronchi. Per assimilare al meglio le proprietà dell'eucalipto lo si può inalare o bere sotto forma di infuso. Per procedere con il primo metodo è sufficiente far bollire una foglia di eucalipto in una pentola, poi toglierla dal fuoco e piegarsi su di essa coprendosi la testa con una salvietta, in modo da inalarne il vapore. Indicativamente possono bastare 10 o 15 minuti ma si può continuare fino a quando i vapori non siano svaniti del tutto. Per preparare una bevanda, invece, versare un cucchiaino di foglie essiccate in acqua bollente, lasciare riposare per circa un quarto d'ora, filtrare e bere.

Zenzero Tra i componenti naturali amici della salute respiratoria non può mancare lo zenzero, prezioso perché ha tra i suoi principi attivi il gingerolo, una radice dal potere antiossidante che aiuterebbe a purificare e rafforzare i polmoni.

Piantaggine Meno nota delle altre, si tratta tuttavia di una pianta particolarmente utile per curare la bronchite perché le mucillagini al suo interno leniscono, ammorbidiscono e idratano l'intero sistema respiratorio. L'ideale è consumarla come un tè, da preparare versandone un cucchiaino in acqua bollente e lasciando riposare il composto per 10 minuti prima di filtrarlo. Se si vuole, si possono aggiungere alla bevanda anche altre erbe come verbasco, camomilla o timo. Un'alternativa altrettanto valida è quella di consumarla come fosse uno sciroppo. Per farlo unire un po' di foglie tritate all'acqua e lasciarle macerare. Dopo un'ora filtrare il composto e aggiungere un po' di miele sciolto.