Salute Orale e Qualità della Vita

I questionari vengono somministrati prima e dopo il trattamento, per capire se e in che misura si sia verificato un cambiamento in seguito al trattamento.

L'impatto che la parodontite ha sulla qualità di vita viene valutato attraverso dei test psicometrici (per i quali esistono diversi questionari), i quali esplorano il suo effetto sugli aspetti fisici, psicologici e sociali della vita. L'OHIP-14 (abbreviazione di Oral Health Impact Profile) è un esempio di questionario affidabile e preciso spesso utilizzato per queste valutazioni. Comprende 14 domande, che valutano i seguenti 7 ambiti: limitazione funzionale, disagio fisico, disagio psicologico, disabilità fisica, disabilità psicologica, disabilità sociale e handicap.

Data la grande quantità di segni e sintomi valutabili, l'esame darà come risultato centinaia di parametri. Queste misurazioni oggettive, pur essendo essenziali per il parodontologo, non possono rilevare appieno il modo in cui la malattia colpisce una determinata persona. Per questo è necessario valutare anche la qualità di vita dell'individuo.

In parodontologia, vengono utilizzate diverse misurazioni per valutare e monitorare in modo oggettivo la parodontite. Durante ogni visita il dentista/parodontologo eseguirà misurazioni intorno ad ogni dente e controllerà la presenza di segni e sintomi della malattia parodontale, come ad esempio:

Come misuriamo la qualità della vita in relazione alla salute orale e perché è importante?

La salute orale può avere un impatto significativo sulla qualità di vita, che può essere espresso attraverso una misurazione chiamata "Oral health-related quality of life" (OHRQoL). Le malattie infiammatorie parodontali (cioè le gengiviti e, in particolare, le parodontiti) hanno un impatto negativo ben studiato e documentato sull'OHRQoL.

La medicina contemporanea si sta concentrando sempre di più sulla qualità della vita, come evidenziato dall'aumento delle pubblicazioni scientifiche mediche in questo campo nelle ultime due decadi.

La qualità di vita è la percezione che una persona ha della vita in un determinato momento in termini di ambizioni, aspettative, preoccupazioni e vita quotidiana. In parole povere, è il modo in cui si è capaci di godersi la vita e i suoi molteplici aspetti e possibilità.

Essere "senza malattia" non significa necessariamente essere sani. Storicamente, il concetto di salute è stato definito dalla capacità della persona di "funzionare" bene, senza che nessuna malattia danneggi il suo corpo. Negli ultimi decenni la salute è stata descritta come "un completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattie o infermità", per cogliere le sue molteplici dimensioni e la sua complessità. Poiché si estende anche agli aspetti socio-culturali e personali della vita, la salute è correlata a tutti i diversi fattori che influenzano il benessere personale. Pertanto, quando si valuta lo stato di salute è necessario tenere conto anche della qualità di vita.

In che modo la parodontite influisce sulla qualità di vita?

La parodontite, che è una malattia infiammatoria dei tessuti di supporto del dente, ha un impatto negativo ben documentato sull'OHRQoL. In particolare, più avanzata è la parodontite, maggiore è l'impatto sull'OHRQoL.

Tre aspetti chiave della parodontite, interconnessi fra loro, causano questa compromissione.

SINTOMI:

La parodontite è caratterizzata da numerosi sintomi, anche molto fastidiosi, come alitosi, emorragie, recessione delle gengive, mobilità dei denti, ecc. Questi sintomi possono influire su tutte le sfere della vita di una persona (fisica, sociale e psicologica), influenzandone la produttività, il comfort, l'aspetto e la fiducia in se stessi. ALTERAZIONE DELLE FUNZIONI:

Le forme gravi di parodontite sono caratterizzate da una maggiore mobilità e perdita dei denti, che possono portare a problemi di linguaggio e difficoltà masticatorie. I problemi nella masticazione, in particolare, sono una delle principali preoccupazioni, in quanto predispongono la persona ad una dieta non sana con uno scarso apporto nutrizionale. La perdita dei denti può anche portare a un'occlusione errata (morso), a un sovraccarico dell'articolazione temporo-mandibolare e a conseguenti dolori. Tutti questi aspetti possono influire sulla capacità di una persona di svolgere e godersi le attività quotidiane, come mangiare e interagire con altre persone. ASPETTI PSICO-SOCIALI:

Le persone affette da parodontite possono spesso sentirsi imbarazzate e insicure, al punto da compromettere le loro relazioni personali. Molti possono essere riluttanti a socializzare per paura di essere giudicati a causa dell'alito cattivo, le gengive ritirate o l'incapacità di masticare correttamente. La recessione gengivale e la perdita dei denti nella zona anteriore della bocca possono anche influire sull'estetica di una persona e sul suo modo di presentarsi agli altri.

La terapia parodontale può ripristinare la qualità di vita precedentemente ridotta a causa della parodontite?

Il trattamento della parodontite ha molteplici effetti benefici: migliora i parametri della salute parodontale, influenza positivamente la salute sistemica ed è anche stato correlato al miglioramento della qualità di vita legata alla salute orale. Questo probabilmente è dovuto al miglioramento degli aspetti chiave della malattia parodontale precedentemente citati. Il trattamento parodontale porta a riduzione dei sintomi (ad es. riduzione del sanguinamento o assenza di alitosi), miglioramento della funzionalità (ad es. un maggiore comfort durante la masticazione grazie alla diminuzione della mobilità dei denti) e diminuzione dell'impatto sugli aspetti psico-sociali (ad es. sentirsi meno imbarazzati). I maggiori benefici si osservano già dopo il trattamento causale non chirurgico, che è il primo passo della terapia parodontale.

I dati raccolti dalla ricerca mostrano un fatto molto importante, sia per i medici che per i pazienti: il miglioramento della qualità di vita si verifica indipendentemente dal tipo di strumenti che vengono utilizzati nel trattamento (cioè strumenti "tradizionali", manuali e meccanici, o laser) o dal modo in cui il trattamento viene eseguito (cioè in più visite dal parodontologo o in sole due visite). Pertanto per osservare un miglioramento concreto della qualità di vita è necessario ricevere un trattamento adeguato indipendentemente dalla tecnica e dallo strumentario.

In questo modo si evidenzia ancora una volta la capacità del trattamento parodontale non solo di tenere sotto controllo la malattia, ma anche di migliorare il modo in cui una persona si gode la propria vita.

Ulteriori letture:

