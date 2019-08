Le donne sottoposte a salpingectomia bilaterale non possono più avere figli per via naturale, ma possono comunque vivere l'esperienza di una gravidanza, se ricorrono alla fecondazione in vitro.

Quanto appena affermato vale anche in caso di salpingo-ovariectomia bilaterale (in tale caso, serve anche una terapia ormonale ad hoc), ma non dopo una salpingo-ovariectomia con isterectomia.