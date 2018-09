Sacco Durale: Cos'è? Anatomia e Funzione. Patologie e Uso Clinico

Il sacco durale è la meninge più esterna del midollo spinale; ciò significa che confina con le pareti ossee del canale vertebrale, da un lato (per la precisione quello esterno), e con la meninge aracnoide, dal lato opposto (quindi quello interno). Simile a un cilindro, il sacco durale è costituto da una spessa lamina di tessuto connettivo fibroso a cellule piatte, la quale gli conferisce una spiccata resistenza. Il sacco tecale è in continuità con la dura madre dell'encefalo (o dura madre encefalica), dalla quale però differisce sotto alcuni aspetti.

Per l'intera sua estensione all'interno del canale vertebrale, il sacco durale non aderisce mai veramente alla parete dei fori vertebrali, ma si tiene a una distanza tale da generare uno spazio vuoto molto importante, il cui nome è spazio epidurale o spazio peridurale; nello spazio epidurale, prende posto del tessuto adiposo e ci sono le arterie e le vene destinate, le prime, a nutrire il midollo spinale con il sangue ricco di ossigeno e, le seconde, a indirizzare verso il cuore il sangue povero di ossigeno che è circolato nel midollo spinale.

Oltre a ricoprire il midollo spinale, il sacco durale avvolge anche la cosiddetta cauda equina; con sviluppo al di sotto del midollo spinale, la cauda equina è la particolare struttura nervosa simile a un fascio, che raggruppa le ultime 10 paia di nervi spinali, prima della loro fuoriuscita dalla colonna vertebrale.

Origine e Decorso del Sacco Durale

Non dimenticando che è in continuità con la dura madre encefalica, il sacco durale comincia il proprio decorso poco prima del forame magno, nello stesso punto (e non è un caso) in cui inizia il midollo spinale.

Dal forame magno, quindi, si estende verso il basso, all'interno ovviamente del canale vertebrale, fino alla II vertebra sacrale (vertebra S2); ciò vuol dire che il sacco durale è più lungo del midollo spinale, a cui deve offrire protezione, di diverse vertebre (si ricorda che il midollo spinale termina a livello della II vertebra lombare, quindi tra esso e il sacco durale c'è un divario totale di 5 vertebre).