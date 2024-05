Ruxolitinib contro la vitiligine: come funziona e dove comprarlo?

Il ruxolitinib è un principio attivo appartenente al gruppo degli inibitori delle Janus chinasi disponibile in differenti farmaci, da somministrarsi attraverso differenti vie, per ritrattamento di diverse patologie.

A cosa serve il farmaco ruxolitinib?

Il ruxolitinib in forma di crema dermatologica è usato nel trattamento della vitiligine in pazienti adulti e in pazienti pediatrici a partire dai 12 anni di età.

Più precisamente, il principio attivo è indicato nel trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale negli adulti e negli adolescenti a partire dai 12 anni di età. Per questa indicazione terapeutica, il ruxolitinib è disponibile in Italia all'interno di una specialità medicinale avente nome commerciale Oplezura®.

In forma di compresse per uso orale, invece, il ruxolitinib trova impiego per il trattamento di condizioni e patologie completamente diverse, quali il trattamento dell'ingrossamento della milza o altri sintomi correlati alla mielofibrosi e il trattamento della policitemia vera quando non è possibile utilizzare l'idrossiurea. Tuttavia, in questo articolo non ci occuperemo di questo utilizzo del ruxolitinib, ma solo del suo uso in forma di crema dermatologica per il trattamento della vitiligine .