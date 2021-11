Rush cutanei invernali: cause e rimedi

Il freddo invernale può mettere a dura prova il corpo umano. Tra gli organi maggiormente vulnerabili ai cali di temperatura c'è sicuramente la pelle, che a causa delle aggressioni degli agenti atmosferici tipici della stagione più rigida diminuisce il proprio livello di idratazione, mostrandosi più secca della norma. Questa condizione in alcuni casi può a sua volta portare all'insorgenza di irritazioni più evidenti note come rush cutanei. Tali fenomeni solitamente non sono gravi ma se non opportunamente trattati possono generare fastidi e pruriti e protrarsi nel tempo. Fortunatamente però esistono modi per mantenere la pelle idratata tutto l'anno e scongiurare il più possibile la loro comparsa.

Sintomi delle eruzioni cutanee invernali I rush cutanei invernali possono essere diffusi in tutto il corpo o colpire una singola area come gambe, braccia, mani o volto. Le spie più comuni che possono far pensare di essere di fronte a un'eruzione di questo tipo sono: arrossamenti, rigonfiamenti, prurito, desquamazione, sensibilità e vesciche sulla pelle.

Possibili cause Lo strato esterno della pelle contiene oli naturali che aiutano le cellule a trattenere l'acqua al proprio interno, assicurando un idoneo livello di morbidezza e idratazione. L'aria fredda, l'umidità e i forti venti tipici dell'inverno privano la pelle dell'umidità necessaria, portandola a seccarsi e potenzialmente a sviluppare un'eruzione cutanea. Insieme al freddo, a propiziare l'insorgere di questo evento possono essere anche altri fattori. I più comuni sono: sensibilità a saponi antibatterici, deodoranti, detergenti o altri prodotti chimici; infezioni batteriche o virali; alcuni tipi di allergie e l'esposizione senza protezione ai raggi UV del sole, che aggrediscono la pelle anche in inverno. Fattori di rischio I rush cutanei invernali possono verificarsi su qualunque persona ma esistono alcuni fattori pre esistenti che possono rendere l'evento più probabile: eczemi, acne rosacea, dermatite, allergie, asma e pelle sensibile. Anche trascorrere molto tempo all'aperto può aumentare il rischio di sviluppare un'eruzione cutanea invernale.

Come trattare un'eruzione cutanea invernale Per essere certi che ciò che appare sulla propria pelle sia un rush cutaneo determinato dal freddo invernale è necessario sottoporsi ad una visita specifica dal proprio medico. Una volta stabilito che si tratta di questo, solitamente le cure necessarie per fronteggiarlo sono semplici e non invasive. L'uso di creme idratanti che nutrano la pelle aiutandola a trattenere l'umidità è spesso il primo consiglio per lenire la zona colpita e portare il rush cutaneo invernale a regredire. La frequenza dell'applicazione dipende dalla gravità dell'irritazione ma solitamente sono necessari almeno due passaggi al giorno. Se la situazione è leggermente più seria e l'irritazione da rush cutaneo più evidente, oltre alla crema idratante si possono utilizzare creme topiche al cortisone, disponibili con o senza prescrizione medica, che possono aiutare a ridurre il rossore, il prurito e l'infiammazione della pelle. Un grande aiuto può venire anche dagli oli naturali, come l'olio d'oliva e olio di cocco, le cui proprietà leniscono la pelle irritata e ripristinano l'idratazione perduta. Anche gli impacchi con il latte possono aiutare a lenire la pelle pruriginosa. Per farli, immergere un panno pulito nel latte intero e tamponarlo sulla zona del corpo interessata, oppure immergere direttamente la porzione di pelle in un contenitore colmo di latte per circa 10 minuti. Le stesse azioni possono essere svolte anche utilizzando un sapone all'avena o una farina d'avena sciolti nell'acqua calda. Se nonostante questi interventi il rush cutaneo non scompare né dimostra un leggero miglioramento, meglio rivolgersi al proprio medico in modo che possa valutare l'opportunità di ulteriori accertamenti o di cure alternative.