Secondo un recente studio tutto italiano, la rucola avrebbe incredibili proprietà anti-ipertensive. Consumare una porzione di questa erba dal sapore deciso e piccante, avrebbe effetti positivi, non solo sulla digestione , beneficio noto, ma anche sulla pressione arteriosa , abbassandola. L'isotiocianato Erucina, un principio attivo prodotto dalla rucola, infatti, è in grado di abbassare la pressione , contribuendo in questo modo a combattere l'ipertensione e le malattie cardiovascolari . La scoperta arriva dall'Università di Pisa, dove un team di farmacologi ha condotto uno studio in collaborazione con le università di Firenze e "Federico II" di Napoli e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia di Bologna.

Rucola contro l'ipertensione: lo studio

Lo studio, pubblicato sul British Journal of Pharmacology, ha infatti evidenziato come le proprietà vasorilascianti ed anti-ipertensive dell'isotiocianato Erucina, siano da correlare al consumo di rucola che ne contiene in quantità. Quando le foglie di rucola vengono tagliate o masticate, i glucosinolati e l'enzima mirosinasi, entrano in contatto generando l'isotiocianato Erucina, che esercita un comprovato potere rilassante sulla muscolatura dei vasi e di rilasciare solfuro d'idrogeno, gastrasmettitore che svolge il lavoro ipotensivo.

Una scoperta rilevante dal punto di vista medico, in quanto consente di effettuare valutazioni in merito alla somministrazione del principio attivo della rucola, anche sottoforma di integratori e compresse, quindi purificato, e ovviamente più efficace rispetto alla sola alimentazione, che resta comunque importante.La rucola, a differenza delle altre piante appartenenti alla famiglia delle Brassicaceae come il cavolo, il broccolo o il rafano, si può mangiare cruda così da non degradare l'enzima con la cottura e assicurare la sintesi di Erucina.