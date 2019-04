Qual è la Cura per la Rottura del Crociato?

Il legamento crociato anteriore manca quasi del tutto di vascolarizzazione; ciò comporta che sia incapace di autorigenerarsi in caso di lesioni a suo carico.

Alla luce di ciò, l'unica soluzione per ripristinare la normale anatomia del legamento crociato anteriore in caso di una sua rottura totale è ricorrere alla chirurgia ricostruttiva.

Prima di proseguire con i dettagli del trattamento chirurgico, occorre precisare che, in presenza di rottura del crociato, la chirurgia ricostruttiva è indicata in tutti i casi, tranne quando il paziente è una persona anziana o estremamente sedentaria; in queste due situazioni, infatti, la cura verte verso una terapia conservativa.

Chirurgia Ricostruttiva: come guarire dalla Rottura del Crociato