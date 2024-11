Rosacea: come si cura? Esami per la diagnosi, farmaci e rimedi

Non è possibile impedire l'insorgenza della rosacea, ma si possono adottare misure per ridurre o controllare le manifestazioni cliniche della stessa.

Ecco alcuni consigli da seguire:

Non esiste una specifica dieta da adottare in caso di acne rosacea, ma risulta importante controllare i fattori che possono causare vasodilatazione, arrossamenti improvvisi o vampate di calore . I principali alimenti da evitare sono: alcolici , cibi troppo caldi, cibi piccanti o speziati e caffè .

In caso di acne rosacea è fondamentale ridurre al minimo i fattori che influenzano la riacutizzazione dei fenomeni di arrossamento:

Considerazioni finali

La rosacea è una malattia recidivante: i sintomi possono variare in termini di gravità, ma possono comunque essere controllati con l'utilizzo di adeguate terapie. Individuare in maniera precoce una strategia per contrastare i segni connessi al suo decorso, che comprenda il miglioramento delle abitudini personali, può contribuire a limitare i disturbi dell'acne rosacea.