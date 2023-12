Ritonavir: che cos'è, come agisce, effetti collaterali

Ad ogni modo, in questo articolo ci si concentrerà sulle caratteristiche del solo ritonavir - quindi principalmente del suo uso contro HIV - e non del ritonavir associato ad altri principi attivi.

Il ritonavir è impiegato nella gestione delle infezioni da HIV, ma NON è una cura per l'infezione da HIV o l' AIDS . I pazienti che assumono il ritonavir possono sviluppare infezioni o altre malattie associate con l'infezione da HIV o l'AIDS e possono ancora trasmettere l'infezione mentre sono in terapia con il principio attivo, sebbene il rischio possa essere ridotto.

L'utilizzo del ritonavir è indicato in bambini a partire dai due anni di età, adolescenti e adulti per la gestione delle infezioni da HIV , generalmente, in associazione ad altri farmaci.

Prima di indiziare il trattamento con il ritonavir il medico dovrà essere messo al corrente delle condizioni di salute generale del paziente e della presenza di qualsivoglia altro disturbo o malattia, attuali o pregressi. In particolare, il medico dovrà essere informato se si soffre o si è sofferto in passato di:

In qualsiasi caso, si raccomanda di informare questa figura sanitaria della comparsa di qualsiasi effetto collaterale o sintomo durante il trattamento con il ritonavir, anche se non riportato nei soprastanti elenchi.

Il soprastante elenco non vuole essere esaustivo e riporta solo alcuni dei possibili effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito all'assunzione del ritonavir. Per conoscere nel dettaglio tutti gli effetti indesiderati di un dato medicinale a base di questo principio attivo, si rimanda all' attenta lettura del suo foglietto illustrativo e al consulto con il medico .

Il ritonavir, così come qualsiasi altro farmaco, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del principio attivo, manifestando effetti indesiderati diversi per tipologia e grado di severità, oppure non manifestandone affatto.

Il ritonavir - in funzione del dosaggio cui viene somministrato e dei farmaci con i quali viene prescritto in terapia - può essere utilizzato:

Dose e modo d'uso

Come assumere il Ritonavir?

Il ritonavir si assume per via orale. Difatti è disponibile in forma di compresse o di polvere per sospensione orale.

Dose e frequenza delle somministrazioni verranno stabilite dal medico per ciascun paziente - su base individuale - e possono variare in funzione di come il farmaco viene utilizzato (se come potenziatore farmacocinetico o come agente antiretrovirale). Si raccomanda, pertanto, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni da esso fornite .

Per il corretto modo d'uso del farmaco (e per la corretta preparazione per quel che concerne la sospensione orale), si raccomanda la lettura del foglietto illustrativo del medicinale a base di ritonavir che si deve assumere e, ancora una volta, si raccomanda di seguire le istruzioni ricevute dal medico.