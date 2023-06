Risperidone: a cosa serve ed effetti collaterali

Il risperidone è un farmaco antipsicotico atipico di seconda generazione. Disponibile in diversi medicinali adatti alla somministrazione orale e parenterale, il risperidone viene impiegato nel trattamento di schizofrenia , mania e aggressività. Per la dispensazione di tali medicinali, è necessaria la presentazione di apposita ricetta medica.

Il risperidone per uso orale è indicato per il trattamento di:

Il risperidone può causare effetti indesiderati in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari , come ad esempio, stanchezza , capogiri e disturbi della vista . Pertanto, è opportuno evitare le suddette attività e parlarne con il medico.

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con risperidone in qualsiasi sua forma farmaceutica (per uso orale o per uso parenterale ), è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nei soprastanti elenchi - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

Per conoscere gli effetti indesiderati non comuni, rari e a frequenza non nota, così come per conoscere gli eventuali effetti indesiderati aggiuntivi in bambini e adolescenti e, più in generale, per conoscere tutti gli effetti indesiderati di un dato medicinale a base di risperidone, si rimanda ancora una volta all' attenta lettura del suo foglietto illustrativo e al consulto con il medico .

Di seguito saranno riportati solo alcuni degli effetti indesiderati che più comunemente possono manifestarsi in seguito all'utilizzo del risperidone; per informazioni più dettagliate consultare il medico e il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

Come qualsiasi altro farmaco, anche il risperidone può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione dei farmaci , manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

In caso di sovradosaggio da risperidone possono manifestarsi sonnolenza o stanchezza, movimenti anomali del corpo, problemi nello stare in piedi o nel camminare, capogiri dovuti a bassa pressione sanguigna , battiti cardiaci anomali o crisi convulsive .

Inoltre, il risperidone presenta affinità anche per i recettori H1 dell' istamina e per i recettori adrenergici α 1 e α 2 .

Dose e modo d'uso

Come assumere il Risperidone?

Il risperidone è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse e soluzione orale e per la somministrazione parenterale in forma di polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato.

Le compresse vanno deglutite intere con un po' d'acqua, mentre la soluzione orale deve essere prelevata con l'apposita siringa e svuotata in qualsiasi bibita analcolica (ad eccezione del tè) che poi dovrà essere bevuta.

Il risperidone per uso parenterale, invece, verrà iniettato da personale sanitario per via intramuscolare nel braccio o nella natica.

La posologia di risperidone deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente, in funzione del tipo di patologia da trattare e in base alle condizioni del paziente. Pertanto, si raccomanda di attenersi alle indicazioni da esso fornite.

Quando sospendere il Risperidone?

Il risperidone deve essere assunto seguendo le indicazioni del medico e per tutto il tempo da esso indicato. Il trattamento, pertanto, non deve essere interrotto a meno che non sia il medico a deciderlo, in quanto i sintomi potrebbero ripresentarsi.

In caso di interruzione, il medico può decidere di ridurre gradualmente la dose di risperidone somministrata fino ad arrivare alla sospensione della terapia.